Особый режим введен на ВСЖД в связи с аномально низкими температурами

По информации дорожного метеоцентра 19-27 января в регионах деятельности Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутская область и Республика Бурятия) установятся морозы до -49 градусов. В таких условиях все системы и механизмы железнодорожного транспорта подвергаются максимальной нагрузке. В связи с этим ВСЖД перешла на особый режим работы.

Усиленное наблюдение за состоянием инфраструктуры ведется на всех участках Восточно-Сибирской магистрали. Путейские бригады проводят натурный осмотр полотна, направленный на обнаружение изменений в металле, возникших под воздействием низких температур. Также с помощью специальной техники осуществляется сканирование рельсов, помогающее выявлять любые дефекты на стадии зарождения.

Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг состояния искусственных сооружений (мостов и тоннелей) ВСЖД, а также энергооборудования и устройств автоматики, которые применяются для регулирования движения поездов.

Усилен контроль за техническим состоянием электровозов и тепловозовгл. Для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства, при установлении температуры ниже 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых составов от 60 до 40 км/час.

Движение поездов на ВСЖД осуществляется в штатном режиме.