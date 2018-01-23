Трое сотрудников Ново-Иркутской ТЭЦ получили ожоги во время устранения аварии

По информации специалистов участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ 22.01.2018 в 14.15 на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ, произошло повреждение. В ходе проведения ремонтных работ получили ожоги трое сотрудников районных тепловых сетей, сейчас они находятся в больнице.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Иркутскэнерго", в настоящий момент ведутся работы по устранению повреждения. Потребители от схемы теплоснабжения не отключались. Снижены параметры теплосети в Правобережном округе и Марковском муниципальном образовании. Специально созданная комиссия ПАО "Иркутскэнерго" выясняет обстоятельства случившегося.