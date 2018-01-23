Иркутские абоненты «Ростелекома» побили рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы

Интернет-пользователи Иркутской области в новогодние праздники вновь обновили рекорды по потреблению трафика. В этот раз пользователи скачали контента на 9% больше, чем в прошлом году. Рекорд обеспечили развлекательные ресурсы – онлайн-игры, фильмы и соцсети.

Суммарно абоненты Иркутского филиала компании во время новогодних каникул скачали около 10 тысяч терабайт информации. Лидером традиционно стал Иркутск: жители столицы Восточной Сибири загрузили боле 1,5 Тбайт данных, что сопоставимо со скачиванием более 500 тысяч фильмов в HD-качестве. В первые дни января трафик в сети «Ростелекома» вырос приблизительно на 25% по сравнению с буднями, затем показатель вернулся к обычному значению.

«Наши специалисты в новогодние каникулы обеспечили пропуск трафика, не допустив отказов оборудования и перегрузов каналов, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В новогоднюю ночь мы обеспечили круглосуточную техническую поддержку абонентов и в случае необходимости осуществляли ее как удаленно, так и с выездом на дом к абоненту. При этом время ответа при звонке абонентов в службу техподдержки на обращения не превышало 40 секунд».

Уточнить техническую возможность и оставить заявку на подключение, а также получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».