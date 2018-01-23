Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двух смертей рабочих в результате аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ

Следственным отделом по Свердловскому району города Иркутск Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Днем 22 января на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей близ Ново-Иркутской ТЭЦ, в ходе проведения ремонтных работ произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате трое сотрудников тепловых сетей получили ожоги различной степени. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Сегодня утром двое из пострадавших скончались в больнице.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. На месте происшествия работают следователи, устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.