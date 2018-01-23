В Иркутской области изменилась ставка водного налога при водоснабжении населения

Согласно ст. 333.12 НК РФ налоговые ставки по водному налогу устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам. Иркутская область входит в Восточно-Сибирский экономический район: водные объекты относятся к одному из трех бассейнов, определенных ст. 333.12 НК РФ, - реки Енисей, Лена и озеро Байкал и его бассейн.

Налоговая служба региона обращает внимание налогоплательщиков Иркутской области на изменение налоговой ставки при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов для водоснабжения населения - в период с 1 января по 31 декабря 2018 г. она составляет 122 рубля за 1 тыс. куб. метров.