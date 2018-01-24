Инвестор направит 167,5 млн рублей на строительство гостиничного комплекса в особой экономической зоне Иркутской области

Инвестиционный проект потенциального резидента ООО «Вектор Байкальск» поддержали на заседании экспертного совета по особой экономической зоне туристско-рекреационного типа, созданной на территории Слюдянского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

Министерство экономического развития Иркутской области, управляющая компания АО «Особая экономическая зона «Иркутск» и резидент планируют в скором времени подписать трехстороннее соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне.

– Члены экспертного совета дали положительную оценку бизнес-плану и проголосовали за присвоение компании статуса резидента особой экономической зоны, – отметил Евгений Орачевский. – Согласно расчётам, инвестор направит на строительство гостиничного комплекса 167,5 млн рублей.

В рамках заседания экспертного совета обсудили проекты действующих резидентов: двум из них было рекомендовано доработать бизнес-планы проектов.

В целом по итогам 2017 года в особой экономической зоне зарегистрировано шесть резидентов с планируемым объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей (ООО «БГК Гора Соболиная», ООО «Илим Байкал», ООО «Байкал-Аква», ООО «Гринвальд Байкал», ООО «УЮТ+», ООО «Байкальск Девелопмент»).

В 2017 году завершены работы по проектированию объектов инфраструктуры, получены положительные заключения государственной экспертизы в строительстве, завершена корректировка проекта планировки территории.

В конце прошлого года управляющей компании ОЭЗ Правительством Иркутской области доведено финансирование в объеме 124,4 млн рублей, которые направят на создание сетей водопровода и бытовой канализации, достаточных для обеспечения потребностей действующих резидентов.