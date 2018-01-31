Иркутскстат: кабачки и патиссоны набирают популярность

Всероссийской сельскохозяйственной переписью в Иркутской области учтено 1182 некоммерческих объединения граждан, созданных для садоводства, отдыха на даче, возделывания огородных культур. Из них фактически действовали, как и в 2006 г., 92%. В распоряжении таких объединений находится 26,7 тыс. гектаров земли, в том числе 10,1 тыс. га сельхозугодий. За 10 лет заметно выросла доля фактически используемых сельхозугодий – с 66 до 75%, сообщает Иркутскстат.

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Объединения существенно различаются по размеру. Объединений со скромной площадью (в пределах 1 га) немного. Самое крупное огородничество расположено на площади 65 га, а в числе садоводств и дачных кооперативов встречаются занявшие более 200 гектаров.

Однако не всегда удается сразу пустить «в оборот» всю землю. По данным переписи, в действующих объединениях, на освоенных участках не используется 17% земельной площади. Почти половина (44%) занята посевами сельхозкультур, 16% – постройками, сооружениями и дорожками, 14% – газонами и декоративными растениями, 9% – многолетними насаждениями.

Структура использования земельных участков различается в зависимости от специфики объединения. У дачников заметна доля свободной земли (31%) и заметно меньше посевов. Коллективные огородники 55% площади заняли посевами, но тоже позволяют себе на выделенных участках иметь газончики и «декорации», заняв ими 3,3% площади.

Картофель с овощами выращивают в объединениях всех типов. В сравнении с 2006 г. овощное семейство пополнилось брокколи и цветной капустой, намного популярнее стали кабачки и патиссоны, занятая ими площадь выросла с 11 до 57 гектаров. Из плодово-ягодных насаждений более охотно стали выращивать рябину черноплодную, теперь она территориально не уступает крыжовнику (соответственно 18 и 17 га), расширяет свои «владения» черешня и теперь почти на равных с абрикосом (5 и 6 га). Повышению урожайности способствует наличие пчел. Переписью в некоммерческих объединениях граждан учтено 111 пчелосемей (в 2006г. – 1441 улей).

Кое-кто из членов объединений занимается не только растениеводством. На участках, выделенных под сады и дачи, содержится 3626 кроликов, 415 коз, 282 свиньи, 84 головы крупного рогатого скота (в т.ч. 36 коров), 33 овцы. И около 14 тыс. голов птицы: куры, утки, гуси, индейки. Есть также цесарки (53 головы) и перепелки (229), это новые «жильцы» участков. По всем другим видам птицы и скота в некоммерческих объединениях отмечается снижение.