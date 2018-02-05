Пятеро ангарчан два года копали тоннель для откачки нефти (видео)

В Иркутской области правоохранители расследуют уголовное дело по факту попытки хищения нефти из магистрального нефтепровода в Ангарске.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, в результате трехмесячной планомерной работы сотрудники полиции задержали группу из пяти ангарчан, подозреваемых в приготовлении врезки с целью кражи нефтепродуктов. Следователями ГСУ при производстве предварительного следствия установлены и задержаны все участники организованной группы, включая ее организатора.

В течение двух лет злоумышленники готовили подземный тоннель, однако когда до цели оставалось три метра, их действия были пресечены полицейскими.

По словам следователей, сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причем работали они вручную при помощи лопат.

При обыске у подозреваемых изъяли большое количество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти, и другое оборудование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Организатор незаконного бизнеса помещен под домашний арест. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража».

Задержанные грозит наказание вплоть до шести лишения свободы.

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Видео: 38.мвд.рф