11 детских садов планируется построить в Иркутской области за год

В Иркутской области с привлечением регионального и федерального бюджетов в 2018 году будут построены 11 детских садов, капитальный ремонт проходит в 13 муниципальных дошкольных образовательных организациях. Из бюджета региона на эти цели направлено порядка 750,1 млн рублей, из федерального бюджета – 391,1 млн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на открытии детского сада «Солнышко» в городе Слюдянке. Фото: irkobl.ru

Как пояснил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфёнов, в здании, в котором разместился детский сад, в разные годы работали детский сад-ясли и детский дом. В 2017 году за счёт средств областного (39,2 млн рублей) и муниципального (5,8 млн рублей) бюджетов в здании был проведён капитальный ремонт. Кроме того, из бюджета Иркутской области было дополнительно выделено 143,7 тысяч рублей на покупку мебели, игрового и интерактивного оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Максим Парфёнов отметил, что до конца текущего года планируется построить детские сады в селах Хохорск Боханского района и Подволошино Катангского района, посёлке Жигалово, рабочем посёлке Маркова Иркутского района, жилом районе Порожский города Братска, городах Иркутске, Свирске и Киренске. Продолжится начатое в 2018 году строительство детских садов в посёлках Балаганск и Чистополянский (Нижнеилимский район), рабочем посёлке Тыреть Заларинского района. Кроме того, капитальный ремонт проводится в детских садах в городах Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Байкальск, рабочем посёлке Чунский, Аларском, Жигаловском, Усольском, Киренском, Зиминском и Тулунском районах.