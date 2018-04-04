Кредитование бизнеса уходит в онлайн

Интернет-технологии, когда-то ворвавшиеся в нашу жизнь, как глоток свежего воздуха, сегодня стали настолько обыденными и обязательными, что бизнес все больше уходит в онлайн. Современные технологии позволяют бизнесу не только открыть счет без визита в банк, но даже получить кредит и гарантию дистанционно. О продуктах, которые экономят время и деньги клиентов, порталу SIA.RU рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.
Кредиты онлайн
С 1 марта 2018 года клиенты Сбербанка получили возможность оформления кредитных заявок через Сбербанк Бизнес Онлайн. Алгоритм заполнения заявки прост: клиент выбирает срок кредитования, сумму и цель кредитования. При этом для удобства в сервисе реализована возможность автоматического заполнения шаблонов анкет по информации взятой с сайта ИФНС: нужно только проверить верность данных, распечатать документ, подписать и подгрузить к кредитной заявке.
Оксана Лобова: «Такой способ общения с банком не только экономит время клиента, но и значительно сокращает срок рассмотрения заявок. Новым сервисом могут воспользоваться не только клиенты Сбербанка, но и клиенты других банков, с марта для этого достаточно подать заявку на кредит на сайте Сбербанка».
Оксана Лобова, директор Управления кредитования и проектного финансирования Байкальского банка Сбербанка.
Фото: А. Фёдоров
Smart-кредиты для малого бизнеса
Smart-кредиты продолжают набирать обороты среди малого бизнеса. В рамках программы Сбербанк предугадывает потребности своих клиентов в кредитовании и формирует предодобренные предложения. Такие адресные предложения позволяют клиентам экономить время и способствуют развитию их бизнеса. В сегменте малого бизнеса уже сформировано порядка 11 тысяч предодобренных предложений по смарт-кредитованию. С даты внедрения программы Байкальским банком выдано кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. Сегодня «Smart-кредиты» занимают порядка 6% всего кредитного портфеля банка по МСБ.
Оксана Лобова: «Чтобы получить предодобренное предложение достаточно иметь активный расчетный счет в Банке. Мы в автоматическом режиме проводим анализ деятельности компании по проведенным операциям в Банке за последние 12 месяцев. Если анализ показывает платежеспособность клиента, мы делаем кредитное предложение – направляем смс-сообщение о рассчитанной сумме кредита, процентной ставке и сроке. Если предложение клиенту интересно, он обращается в банк для оформления и подписания кредитного договора. С момента подачи заявки до получения денежных средств на расчетный счет уходит не более 8 рабочих часов».
Банковская гарантия онлайн
В феврале 2018 года Сбербанк и электронная площадка Сбербанк-АСТ запустили новую услугу по быстрому получению банковской гарантии. Теперь компаниям, участвующим в конкурсе госзакупок, не нужно тратить время на сбор документов. Гарантию они могут оформить пока только на площадке Сбербанк-АСТ, а в дальнейшем эта услуга будет доступна на всех электронных площадках.
Читайте также:
Оксана Лобова: «При положительном решении в среднем уже через три часа подписанная электронная гарантия оказывается на руках у клиента. При этом лимит по гарантии может достигать 5 млн рублей, а срок – до 24 месяцев. Банковскую гарантию Сбербанка предприниматели могут оформить дистанционно, не покидая электронную торговую площадку. Это удобно, просто и быстро, т.к. не требуется тратить время на визит в офис банка и сбор документов. При этом не нужно отвлекать дополнительные финансовые ресурсы. Гарантию возможно оплатить из средств, находящихся на личном счете клиента на электронной торговой площадке».
Корпоративная кредитная карта
Кредитные карты теперь доступны и для бизнеса. Получить такую карту предприниматели могут в рамках кредитования по программе «Доверие» или предложения по смарт-кредиту. Для оформления не требуется залог.
Оксана Лобова: «Условия пользования кредитной картой для бизнеса и кредитной картой для физического лица во многом схожи: льготный период кредитования для всех операций составляет 50 дней, доступно пролонгирование кредита. При этом максимальная сумма лимита может достигать 1 миллиона рублей».