Кредитование бизнеса уходит в онлайн

Интернет-технологии, когда-то ворвавшиеся в нашу жизнь, как глоток свежего воздуха, сегодня стали настолько обыденными и обязательными, что бизнес все больше уходит в онлайн. Современные технологии позволяют бизнесу не только открыть счет без визита в банк, но даже получить кредит и гарантию дистанционно. О продуктах, которые экономят время и деньги клиентов, порталу SIA.RU рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: А. Фёдоров

Кредиты онлайн

С 1 марта 2018 года клиенты Сбербанка получили возможность оформления кредитных заявок через Сбербанк Бизнес Онлайн. Алгоритм заполнения заявки прост: клиент выбирает срок кредитования, сумму и цель кредитования. При этом для удобства в сервисе реализована возможность автоматического заполнения шаблонов анкет по информации взятой с сайта ИФНС: нужно только проверить верность данных, распечатать документ, подписать и подгрузить к кредитной заявке.

Оксана Лобова: «Такой способ общения с банком не только экономит время клиента, но и значительно сокращает срок рассмотрения заявок. Новым сервисом могут воспользоваться не только клиенты Сбербанка, но и клиенты других банков, с марта для этого достаточно подать заявку на кредит на сайте Сбербанка».

Оксана Лобова, директор Управления кредитования и проектного финансирования Байкальского банка Сбербанка.

Фото: А. Фёдоров

Smart-кредиты для малого бизнеса

Smart-кредиты продолжают набирать обороты среди малого бизнеса. В рамках программы Сбербанк предугадывает потребности своих клиентов в кредитовании и формирует предодобренные предложения. Такие адресные предложения позволяют клиентам экономить время и способствуют развитию их бизнеса. В сегменте малого бизнеса уже сформировано порядка 11 тысяч предодобренных предложений по смарт-кредитованию. С даты внедрения программы Байкальским банком выдано кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. Сегодня «Smart-кредиты» занимают порядка 6% всего кредитного портфеля банка по МСБ.

Оксана Лобова: «Чтобы получить предодобренное предложение достаточно иметь активный расчетный счет в Банке. Мы в автоматическом режиме проводим анализ деятельности компании по проведенным операциям в Банке за последние 12 месяцев. Если анализ показывает платежеспособность клиента, мы делаем кредитное предложение – направляем смс-сообщение о рассчитанной сумме кредита, процентной ставке и сроке. Если предложение клиенту интересно, он обращается в банк для оформления и подписания кредитного договора. С момента подачи заявки до получения денежных средств на расчетный счет уходит не более 8 рабочих часов».

Банковская гарантия онлайн

В феврале 2018 года Сбербанк и электронная площадка Сбербанк-АСТ запустили новую услугу по бы­строму получению банковской гарантии. Теперь компаниям, участвующим в конкурсе госзаку­пок, не нужно тратить время на сбор докумен­тов. Гарантию они могут оформить пока только на площадке Сбербанк-АСТ, а в дальнейшем эта услуга будет доступна на всех электронных пло­щадках.

Оксана Лобова: «При положительном решении в среднем уже через три часа подписанная электронная га­рантия оказывается на руках у клиента. При этом лимит по гарантии может достигать 5 млн рублей, а срок – до 24 месяцев. Банковскую гарантию Сбербанка предприниматели могут оформить дистанционно, не покидая электронную тор­говую площадку. Это удобно, просто и быстро, т.к. не требуется тратить время на визит в офис банка и сбор документов. При этом не нужно от­влекать дополнительные финансовые ресурсы. Гарантию возможно оплатить из средств, нахо­дящихся на личном счете клиента на электрон­ной торговой площадке».

Корпоративная кредитная карта

Кредитные карты теперь доступны и для бизнеса. Получить такую карту предприниматели могут в рамках кредитования по программе «Доверие» или предложения по смарт-кредиту. Для оформления не требуется залог.

Оксана Лобова: «Условия пользования кредитной картой для бизнеса и кредитной картой для физического лица во многом схожи: льготный период кредитования для всех операций составляет 50 дней, доступно пролонгирование кредита. При этом максимальная сумма лимита может достигать 1 миллиона рублей».