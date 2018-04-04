Бурятия расторгает соглашения с резидентами ООЗ ТРТ «Байкальская гавань»

Власти Бурятии предложили всем резидентам особой экономической зоны туристско-рекреационного типа расторгнуть соглашения об инвестиционных проектах и до 20 апреля подать скорректированные планы. Об этом сообщает ИА «Байкал24» со ссылкой на заседании наблюдательного совета ООЗ ТРТ «Байкальская гавань», которое прошло под председательством главы наблюдательного совета Алексея Цыденова.

Глава Бурятии пояснил, что еще в конце прошлого года, после проведенных проверок, резидентам особой экономической зоны были выданы предписания об устранении нарушений. Основное нарушение – отставание от графика освоения инвестиций. В марте этого года новая проверка показала, что инвесторы не устранили нарушение, которое является основанием для расторжения соглашений.

Алексей Цыденов особо отметил, что власти Бурятии, со своей стороны, выполнили все обязательства – сохранили саму зону и выделили средства в размере 60 миллионов рублей на её содержание. Но строительство объектов туристической инфраструктуры на берегу Байкала так и не началось.

Глава Бурятии предложил резидентам расторгнуть соглашения и до 20 апреля представить новые заявки на реализацию инвестпроектов. При этом, власти республики ужесточают требованиях к резидентам. Среди новых условий – увеличение уставного капитала резидента до полумиллиона рублей минимум, жесткий график работ и наличие безотзывной банковской гарантии в размере 10% от стоимости проекта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Бурятии.

Чиновники пока не могут сказать сколько резидентов останется в особой зоне. Руководство ООЗ ТРТ «Байкальская гавань» предупредило, что многие владельцы компаний-резидентов готовы их продать.