Новости

Почти 2 миллиона рублей долгов взыскали с четырех авиапассажиров в Иркутской области

9 апреля 2018
Фото: exocur.ru

Акцию «Узнай о своих долгах» в аэропорту Бодайбо провели судебные приставы. В ходе нее было взыскано 1,8 млн рублей различных задолженностей.

Во время регистрации пассажиров на внутренние авиарейсы им всем была предоставлена возможность получить информацию о своих долгах, а также оплатить их на месте, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

За несколько часов работы судебные приставы проверили около сотни человек. У четверых из них обнаружились задолженности по налогам, исполнительскому сбору и возмещению ущерба, причиненного преступлением.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Черный понедельник
«Русалу» закрывают доступ к LME
Нет повода для беспокойства?
Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании