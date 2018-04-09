Почти 2 миллиона рублей долгов взыскали с четырех авиапассажиров в Иркутской области

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Акцию «Узнай о своих долгах» в аэропорту Бодайбо провели судебные приставы. В ходе нее было взыскано 1,8 млн рублей различных задолженностей.

Во время регистрации пассажиров на внутренние авиарейсы им всем была предоставлена возможность получить информацию о своих долгах, а также оплатить их на месте, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

За несколько часов работы судебные приставы проверили около сотни человек. У четверых из них обнаружились задолженности по налогам, исполнительскому сбору и возмещению ущерба, причиненного преступлением.