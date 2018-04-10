«Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая

«Байкал Бизнес Форум. Предпринимательство: твоя формула успеха» пройдет в Иркутске 17-18 мая 2018 года. Мероприятие организовано по инициативе министерства экономического развития Иркутской области и Фонда «Центр поддержки предпринимателей».

Основная цель форума — создать условия для того, чтобы предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса, а также те, кто только намерен открыть свою компанию, получили доступ к наиболее передовым и продуктивным инструментам и методам развития предприятий. Ключевыми направлениями определены тренды и современные бизнес-модели, инструменты роста конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами, развитие лидерских навыков и так далее.

Нынешний «Байкал Бизнес Форум» станет третьим по счету. С каждым годом количество участников мероприятия увеличивается: в 2016 году их было около 300, в 2017 — почти тысяча.

Наталья Давыдова, директор Фонда «Центр поддержки предпринимателей Иркутской области»: «Интерес к 'Байкал Бизнес Форуму' у предпринимателей есть, потому что он действительно дает результаты. К примеру, в прошлом году свои предприятия на этой площадке представляли 30 экспонентов. Было заключено десять контрактов. Также есть участники, которые, посетив форум, узнали о Фонде микрокредитования и получили заем».

Евгений Орачевский, министр экономического развития Иркутскойобласти: «Форум – это место концентрации идей. На мероприятии можно получить информацию о бизнесе в Иркутской области, пообщаться с представителями власти, инвесторами, найти единомышленников, увидеть новые структурированные бизнесы.

Формат предполагает получение знаний от ведущих экспертов, в том числе и федеральных, а также практическую отработку инструментов для внедрения их в свой бизнес. Кроме того, возможен прямой обмен опытом между предпринимателями, диалог власти и бизнеса.

Сегодня перед нами стоит задача диверсифицировать экономику Иркутской области, которая пока в большей степени остается сырьевой. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось как можно большее количество предприятий — переработчиков сырья. Это системная работа, направленная на реформирование структуры экономики. Подобные мероприятия, а также механизмы господдержки, направленные на развитие регионального бизнеса, в долгосрочной перспективе позволят говорить об изменениях структуры экономики».

Участие в форуме бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.