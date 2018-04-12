ВРП Иркутской области в 2017 году увеличился и составил 103,4%

Экономика Иркутской области демонстрирует ежегодный рост. Об этом было объявлено в рамках заседания Правительства Иркутской области под руководством Губернатора региона Сергея Левченко. Отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской области по итогам 2017 года представил заместитель Председателя регионального Правительства Антон Логашов.

Как отметил докладчик, экономика Иркутской области ежегодно демонстрирует рост, это подтверждается различными показателями. Так, валовый региональный продукт региона (ВРП) в сопоставимых ценах по итогам 2016 года составил 102,8%, по предварительной оценке 2017 года ВРП в сопоставимых ценах вырос и составил 103,4%. Рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах составил 102,9% к 2016 году, прежде всего за счет отраслей, ориентированных на экспорт, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Антон Логашов считает, что активизации экономического роста способствовала проводимая в области политика по поддержке промышленности.

В частности, был создан Фонд развития промышленности Иркутской области. В настоящее время на разной степени рассмотрения в РФРП находится 14 проектов. В рамках программы «Развитие промышленности» семи предприятиям региона были предоставлены субсидии в объеме 54 млн рублей. В результате было создано 86 рабочих мест, привлечено 263 млн рублей внебюджетных инвестиций.

В течение года продолжалась работа по оптимизации налоговых льгот и совершенствованию законодательства. Правительство области продолжает уделять внимание развитию партнерских отношений с компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории региона. В 2017 году действовало 37 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, общий объем договоренностей которых по перечислению налогов составил более 35 млрд рублей, а по финансированию социальных мероприятий – 1,27 млрд рублей.

В 2017 году были выделены средства в объеме 124,4 млн рублей на строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала».

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 256,9 млрд рублей, что почти на девять млрд рублей выше, чем в прошлом году. По данному показателю среди регионов СФО Иркутская область занимает второе место после Красноярского края и 18-ое место в России.

Что касается развития лесного комплекса, то в 2017 году стартовал пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины. Это позволило сократить объем незаконных рубок на 54 % в сравнении с 2016 годом (за период с сентября по декабрь), или на 252 тысячи кубометров, а количество случаев на 645. За прошлый год выросли на 38% налоговые поступления от предприятий лесопромышленного комплекса и составили 6,6 млрд рублей.

Отдельно докладчик остановился на вопросе развития малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2017 года в Иркутской области зарегистрировано почти 40 тысяч микро-, малых и средних предприятий, а также чуть больше 62 тысяч индивидуальных предпринимателей. Почти четверть работающего населения и порядка 31% от общего объема производимой продукции приходится на сектор малого и среднего бизнеса. Принимая во внимание мартовское Послание Президента РФ, Правительство региона ставит задачу по наращиванию доли малого и среднего предпринимательства в ВРП.

Также Антон Логашов доложил о поддержке агропромышленного комплекса региона, стабилизации ситуации в моногородах, развитии инфраструктуры, бюджетных инвестициях в объекты социально-культурного назначения, качестве жизни, развитии здравоохранения, образования, культуры.

- В 2017 году в рамках Указа Президента РФ проводилась оценка эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ, - сообщил Антон Логашов. - По итогам социально-экономического развития за 2016 год Иркутская область впервые заняла девятое место среди регионов России и в конце 2017 года получила грант в размере 714,3 млн рублей. Главным приоритетом работы Правительства остается повышение уровня и качества жизни населения Иркутской области.