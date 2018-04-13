Альфа Private заключил договор о стратегическом партнерстве с гольф-клубом «Сколково»

В соответствии со стратегическими задачами Альфа Private старается обеспечить своим клиентам максимальное качество сервиса, разделяя их интересы и увлечения. Развивая модель взаимоотношений Банка с клиентами, Альфа Private готов общаться с ними там, где им комфортнее, удобнее, одновременно организуя для них возможность разнообразить свой досуг.

«Альфа Private активно идет на встречу клиенту, внимательно вслушиваясь в их предпочтения и удивляя не только своей потребностью к такому неформальному общению, но и тем, что подобные встречи для Альфа Private — стимул для конкретных действий. Альфа Private верит, что соревнование с клиентами на гольф-поле поможет лучше узнать друг друга и показать искреннюю заинтересованность в том, чтобы еще активнее и полноценнее учитывать и воплощать пожелания клиентов. Именно качество отношений с клиентами лежит в основе любых инвестиций в развитие»,— комментирует Катерина Милеева, руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка.

На сегодня гольф-клуб «Сколково» объединяет более 300 участников, среди которых — профессиональные игроки и гольфисты, ценящие высочайший стандарт качества поля. Ежегодно здесь проводятся престижные мировые соревнования: M2M Russian Open, Audemars Piguet Trophy, BMW Golf Cup International. С 2018 года «Сколково» будет проводить и турниры женской лиги. Основанный в 2014 году, гольф—клуб «Сколково» был создан в соавторстве с легендарным гольфистом Джеком Никлаусом. 18—луночное поле с престижным мировым статусом Jack Nicklaus Signature занимает первое место в пятерке лучших гольф—полей России согласно рейтингу американского издания Golf Digest, ежегодно публикующего списки наиболее выдающихся площадок для гольфа.

В рамках сотрудничества Альфа Private собирается активно продвигать свою экспертизу и видение развития бизнеса, используя онлайн и офлайн инструменты. Теперь клиенты Альфа Private могут посещать знаковые мероприятия гольф-клуба и укреплять деловые связи, а Аlfa Private в свою очередь будет укреплять отношения с клиентами и их лояльность.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.