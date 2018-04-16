Иркутскстат: объем промышленного производства в Иркутской области уменьшился на 2,7%

В первом квартале 2018 года объем промышленного производства в Иркутской области уменьшился на 2,7%, сообщает Иркутскстат.

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Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,1%, в том числе металлических руд – на 7,4%, прочих полезных ископаемых – на 5,2, нефти и природного газа, угля – на 1,2-1,8%.

В обрабатывающих видах деятельности спад составил 10,9%. В 1,8 раза уменьшилось производство мебели, прочих транспортных средств и оборудования, на 18-19% – ремонт и монтаж машин и оборудования, выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

Вместе с тем в отдельных видах деятельности отмечался значительный прирост производства. Лекарственных средств и медицинских материалов выпущено на 67% больше, чем за 3 месяца прошлого года, электронных и оптических изделий – на 34, электрического оборудования – на 29, продукции кожевенного производства – на 19%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 110,1%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 88,7%.