Закрытие ТРЦ «Карамель» в Иркутске: кто виноват и что делать?

После пожара в «Зимней Вишне» начались массовые проверки торговых центров по всей России. 14 апреля стало известно о закрытии крупного ТРЦ «Карамель» в Иркутске из-за нарушения требований пожарной безопасности. Портал SIA.RU решил разобраться, что же произошло, какие последствия ждут арендаторов, и какое значение это имеет для всех ТРК в городе и не только.

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В официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте» руководство извинилось перед посетителями за доставленные неудобства и сообщило, что деятельность ТРЦ будет приостановлена на месяц в связи с проведенной органами прокуратуры проверки на соответствие правилам пожарной безопасности.

При этом они подчеркнули, большинство выявленных нарушений уже устранено, а с оставшимися разберутся в течение двух недель.

Арендаторы в шоке

Шестиэтажный ТРЦ «Карамель» работает на ул. Партизанской с 2010 года, его площадь – 26 тысяч кв.метров. 15 тысяч из них занимают торговые площади. Это достаточно крупный торгово-развлекательный центр по иркутским меркам. В ТРК работают более 150 магазинов одежды, обуви, парфюмерии и косметики, цифровой техники, ювелирная мастерская, супермаркет, ателье, фудкорт и кинотеатр. Среди них – известные на федеральном уровне «Спортмастер», «Yves Rocher», «Sunlight», «O'stin», «Kira Plastinina», «Befree», «Мontenapoleone» и многие другие. Что теперь с ними будет? SIA.RU пообщался с некоторыми арендаторами точек в ТРЦ «Карамель», и вот что они нам рассказали.

«Нам повезло, у нас не сезон. Но для тех, кто торгует обувью или одеждой, ситуация аховая»

Татьяна Люжей, «Томат»:

– В воскресенье 15 апреля администрация ТРЦ нам сообщила, что продавцам нет необходимости выходить на работу. Больше они с нами не связывались и никакой конкретной информации не давали (информация актуальна на 11:00 16.04 – прим.ред.). Говорят, что ТЦ закрыт до 13 мая, и это, конечно, шокирует. Нужно что-то менять. Мы сегодня будем проводить экстренное внутреннее собрание и решим, что делать дальше. Нам повезло в том смысле, что у нас есть еще три магазина, куда можно вывезти товар, и сейчас у нас не сезон. Но для тех, кто торгует обувью или одеждой, ситуация аховая, у них сейчас как раз сезонные коллекции. Особенно тяжело тем, у кого представлен всего один магазин.

Пожарная безопасность, конечно, должна быть налажена. И все системы должны работать. Конечно, в здании есть проблемы, хотя бы по сравнению с «Модным кварталом», где все отлажено. Когда мы в «Модном квартале» сдавали свой павильон в эксплуатацию, у нас инженер принимал каждую деталь.

«Все было закрыто тихо и без лишнего шума. Многие работники и владельцы даже не знали о закрытии и утром явились на работу»

Сергей Каменецкий, «Экспедиция»:

– Я пока не понимаю, является ли закрытие ТРЦ «Карамель» по решению суда страховым случаем, и кто компенсирует арендаторам упущенную выгоду. У нас пока нет никакой ясности, поскольку все было закрыто тихо и без лишнего шума. Многие работники и владельцы павильонов даже не знали о закрытии и утром явились на работу. Большую часть информации мы узнали из СМИ.

С одной стороны, то, что случилось в Кемерово, может повториться в любом торговом центре с массовым пребыванием людей. Поэтому действительно нужно предпринимать профилактические и предупредительные меры. Заранее, а не тогда, когда «петух в одно место клюнет». Но заметьте, в нашем государстве так происходит всегда и испокон веков. Потом начинается ажиотаж: кого наказать, что делать? Начинается бурная деятельность, которая реально бьет по карману предпринимателей, осуществляющих деятельность в ТЦ.

После случившегося в Кемерово появились новые требования, другого и не следовало ожидать. Я считаю виновным в этом и МЧС, т.к. все меры безопасности и оснащения ТЦ должны быть выполнены еще на этапе строительства и реконструкции. Кроме того, мне всегда казалось, что основную роль в этом вопросе всегда играли деньги для чиновников, принимающих объекты в эксплуатацию или разрешающих её. В общем, всё как всегда...

С другой стороны, среди иркутских ТРЦ именно в «Карамели» был более-менее отлажен порядок профилактики чрезвычайных ситуаций. Проводились учения с персоналом отделов и собрания с владельцами. В городе не так много торговых центров с лояльным руководством. «Карамель» – одна из них. И не такие кабальные условия для торговой деятельности. Мне есть с чем сравнить, поскольку в нашей сети было достаточно магазинов в разных городах. Покидать точку пока не собираемся, по крайней мере, до полной ясности ситуации: съезжать просто некуда. Я полагаю, что во всех торговых центрах поочередно возникнут проблемы такого же вида. Но сидеть и ждать у моря погоды тоже не получится: просто нет времени. Думаем над тем, что нам предпринять.

«За такое короткое время новое место найти непросто»

Артем Знаменский, «Кастро-Кафе»:

– Пока исчерпывающей информации у нас от управляющей компании нет, обещают сегодня предоставить, чтобы мы могли решить, как действовать дальше. Как минимум нам обещают две недели, возможно, месяц.

Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития событий: или будем ждать, или искать новую точку… Возможно, придется перевезти оборудование в другое место, потому что, несмотря на отсутствие арендной платы, простой для нас нежелателен, это не выгодно. С другой стороны, мы понимаем, что за такое короткое время новое место найти тоже непросто. Найти место, договориться с арендой, перевезти все настроить – это слишком короткий срок. Пока конкретики нет.

Это только начало

«Карамель» была построена на месте бывшей кондитерской фабрики «Ангара», организованной в 1957 году. А практически все места массового пребывания людей, переоборудованные из зданий старой постройки, не соответствуют современным требованиям пожарной безопасности, считает Наталья Домрачева, эксперт по противопожарным конструкциям, руководитель компании «РС-Техно». По её словам, старые здания просто невозможно вписать в ныне существующие правила. Поэтому, раз такие здания запускают в эксплуатацию, должны быть другие, новые методики и технологии.

Наталья Домрачева, «РС-Техно»:

– Я думала: пойдут ли на это? Рискнут ли закрыть? Понятно, что пострадают предприниматели, полетят головы тех, кто отвечал за безопасность этого центра и в надзорных органах, и в самом центре. На это пошли. Начало положено: идут проверки по всем ТРЦ.

У нас много запросов и на экспертизу и на обслуживание оборудования. Многие предприниматели из тех, кто раньше отказывался от таких договоров, сейчас на это идут по своей инициативе. Кроме того, в пресс-службе МЧС мне сообщили, что они стали получать обращения от предпринимателей с просьбой провести у них проверку. Сами! Такого раньше никогда не было. Но это касается только мелкого бизнеса, от крупного, в том числе от владельцев ТРЦ, таких запросов не было.

Я не знаю, чем это закончится, но была бы рада, если бы все проверки проходили честно, и люди несли ответственность за них в полной мере. Но этого не будет. Не будут сейчас все огрехи вносить в протоколы. Потому что это повлечет слишком большой переворот. Ведь кто-то раньше это всё согласовывал.

Кроме того, если сейчас подходить к каждому старому зданию по всей строгости, большинство из них придется закрыть. Это будет уже не просто вмешательство в предпринимательскую среду – это будет означать именно «кошмарить бизнес» и вызовет волну протестов.

Нужен компромисс. Надо бизнес и сохранить, и привести его в соответствие с нормами. Как? – Пока непонятно.

Два пути: компромисс либо закрытие

Что касается «Карамели», говорит Наталья Домрачева, то стандартное предписание исправить недочеты за 30 дней вряд ли решит проблемы этого здания. Для этого нужны серьезные изменения. А это – время и деньги.

Наталья Домрачева, «РС-Техно»:

– С точки зрения здравого смысла, должна быть методика, принятая на федеральном уровне, которая позволит постепенно адаптировать такие здания, ведь их в стране очень много. На это может понадобиться от одного до двух лет, и это необходимо учитывать. Самостоятельно адаптироваться проектировщики не смогут, нормативных актов только сейчас уже более 100, и изучить их все, а тем более учитывать в работе, нереально. К слову, так называемый «антитеррористический паспорт объекта», который должен быть у каждого здания такого рода, заполняют четыре ведомства, в том числе МЧС, МВД, ФСБ… И они между собой не взаимодействуют. Нет общего набора критериев.

Таким образом, сейчас у властей два пути развития ситуации: или разработать компромиссную методику проверок с постепенной адаптацией зданий, либо закрыть все эти старые здания.

Кому-то – выгода, кому-то – смерть

Что повлечет за собой закрытие «Карамели»? Чего стоит опасаться собственникам других ТРЦ в Иркутске и куда идти арендаторам закрываемых объектов? Об этом SIA.RU рассказали иркутские эксперты в сфере недвижимости.

Татьяна Галущенко, ГК «Актив»:

– Я считаю, что управляющие компании будут делать все возможное для устранения нарушений, дабы избежать ротации, поскольку ротация для одних торговых объектов означает большую выгоду, а для других – смерть. Это очень опасная вещь.

Юрий Винников, АН «Тысячелетие»:

– Если произойдет массовое закрытие торговых центров, это станет серьезным испытанием для рынка, потому что в тех ТЦ, которые проверки прошли успешно, все площади заняты почти на 100%. Они не смогут предложить рынку дополнительные площади. Или если у ТРЦ большие площади – они могут адаптировать помещения под более мелкий формат. Второй вариант – рынок стрит-ритейла. Там сейчас ситуация получше: много предложений, причем по неплохим ценам, спрос сейчас снизился, помещения освобождаются. Другое дело, насколько они устраивают предпринимателей. Хорошо, если у кого-то несколько точек, одну можно поставить на паузу и раскидать товар по другим магазинам. Тогда он не станет суетиться, чтобы открыть точку в каком-то другом месте.

Второй вопрос, если это мелкий предприниматель с одним небольшим магазином, потому что помещений площадью до 30 кв.м в формате стрит-ритейла не так много. В основном там сдаются площади от 50-70 кв.м и больше. Они могут столкнуться с трудностями, вынуждены будут пойти в менее ликвидные ТЦ, поменять формат и т. д.

Навскидку, если взяться серьезно и требовать соблюдения всех норм и правил, то еще многие ТЦ могут быть закрыты, особенно в старых зданиях, где эти требования не могут быть соблюдены в полном объеме. И я удивлен, что в «Карамели», зная о грядущих проверках, не смогли решить хоть что-то, чтобы избежать таких жестких санкций. Это недосмотр УК.