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Иркутск попал в топ-15 регионов России, где меньше всего желающих переехать

19 апреля 2018

Эксперты сайта HeadHunter путем анализа базы резюме по всем городам России, выяснили, где сейчас больше жителей, не готовых к переезду в другой город.

<p>Фото: tapnu.ru</p>

Фото: tapnu.ru

Оказалось, что меньше всего мобильных соискателей сегодня в Санкт-Петербурге: там не готовы переезжать 82% жителей. Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях.

На девятой строчке рейтинга — Новосибирская область, где 76,4% соискателей не готовы рассматривать возможность переезда для смены работы. Десятое место рейтинга регионов занял Красноярский край, пятнадцатое – Иркутская область с 75,1% от всех кандидатов.

«От лидеров рейтинга регионов, где значительная доля соискателей — домоседы, совсем немного отстал Алтайский край. Там таких кандидатов 74%. 

По 71% соискателей из Бурятии и из Кемеровской области также предпочтут найти работу в родном городе, без смены места жительства, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. — В Томской области таких кандидатов 68%.  А меньше всего желающих при любых обстоятельствах остаться дома, не уезжать, оказалось в Омской области- 66%».


<p>Фото: tapnu.ru</p>
/ СИА /
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