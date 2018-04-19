Иркутск попал в топ-15 регионов России, где меньше всего желающих переехать

Эксперты сайта HeadHunter путем анализа базы резюме по всем городам России, выяснили, где сейчас больше жителей, не готовых к переезду в другой город.

Фото: tapnu.ru

Оказалось, что меньше всего мобильных соискателей сегодня в Санкт-Петербурге: там не готовы переезжать 82% жителей. Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях.

На девятой строчке рейтинга — Новосибирская область, где 76,4% соискателей не готовы рассматривать возможность переезда для смены работы. Десятое место рейтинга регионов занял Красноярский край, пятнадцатое – Иркутская область с 75,1% от всех кандидатов.

«От лидеров рейтинга регионов, где значительная доля соискателей — домоседы, совсем немного отстал Алтайский край. Там таких кандидатов 74%.

По 71% соискателей из Бурятии и из Кемеровской области также предпочтут найти работу в родном городе, без смены места жительства, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. — В Томской области таких кандидатов 68%. А меньше всего желающих при любых обстоятельствах остаться дома, не уезжать, оказалось в Омской области- 66%».