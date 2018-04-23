Лимитированная версия карт NEXT с дизайном Покраса Лампаса закончилась всего за неделю

Предзаказ на 5 000 карт NEXT с дизайном от модного художника Покраса Лампаса был выкуплен всего за одну неделю.

Презентация продукта в новом дизайне состоялась 12 апреля на пресс-конференции Alfa Future People 2018 руководством банка и Покрасом Лампасом. Там же был представлен сам холст, который художник писал специально для совместного проекта с Альфа-Банком, и который лег в основу уникального дизайна молодежной карты NEXT.

Встретиться лично с художником держатели карты смогут на фестивале электронной музыки и технологий AFP 2018, куда Лампас Покрас приедет в качестве амбассадора официальной карты фестиваля.

«Для нас очень важно быть частью молодежной культуры. И наша команда, которая занимается развитием этого направления, очень хорошо чувствует потребности молодой аудитории, их желание быть уникальными и при этом быть в тренде», — говорит Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

В ноябре 2017 года, Альфа-Банк также запустил лимитированную серию карт Versus, которая закончилась за одну ночь.

Покрас Лампас вдохновляется советским авангардом, экспериментами Родченко, движением линии на плоскости. В каллиграфии — поиском форм будущего, смешением культур, современной кириллицей. Весь текст на холсте базируется на фразе «Создавая новое, мы меняем визуальную культуру». Эти слова — часть его Манифеста.

Подробнее о проекте можно узнать из ролика

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.