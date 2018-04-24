Жителям Иркутской области стал доступен сервис телемедицины МТС

В течение ближайшего месяца услугами цифрового здравоохранения можно будет воспользоваться бесплатно.

Ведущий российский телекоммуникационный оператор МТС и «Группа компаний «Медси», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявляют о стратегическом сотрудничестве с целью развития на рынке цифровой медицины.

Первым совместным продуктом компаний стало приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты в защищенном сегменте «облака» #CloudMTC с моментальным доступом со смартфона. Приложение позволяет получать консультации с врачами МЕДСИ по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира; вызывать врача на дом, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы в клиники МЕДСИ; хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности.

В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах МЕДСИ, история обращений за консультациями онлайн и офлайн (с момента регистрации в SmartMed), все сохраняемые пациентом или направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.

К телемедицинской программе МТС и МЕДСИ уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20.

«Сегодня мы представляем телемедицинскую платформу, которая станет основой для развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения. Наша задача – развитие превентивной медицины, медицины здоровья, формирование просвещённого пациента. Мы уже изучаем возможности внедрения решений в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту», – прокомментировал президент МТС Алексей Корня.

«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Наши специалисты гарантируют качество лечения пользователям SmartMed, как и всем пациентам сети клиник МЕДСИ. Получив консультацию через приложение SmartMed, пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием. В наших клиниках к услугам пациентов - новейшее оборудование и лучшие передовые технологии, чтобы, обращаясь к нам, каждый был уверен, что его здоровье в надежных руках профессионалов», - рассказала президент АО «Группа компаний «Медси» Елена Брусилова.

Приложение SmartMed особенно полезно в следующих ситуациях:

Профилактика заболеваний: как не простудиться в холодный сезон, как предотвратить обострение хронических заболеваний, как избежать частых головных болей и т.п.;

Консультация по характеру заболевания: врач поможет подготовиться к очному приему и определить, к какому специалисту записаться и какие исследования провести предварительно;

Расшифровка анализов: не нужно идти в клинику, чтобы узнать результаты исследований;

Консультация по ранее назначенной терапии с лечащим врачом, у которого пациент был на приеме в клинике;

Второе мнение: не выходя из дома, можно получить альтернативную оценку здоровья;

Мониторинг: ваш лечащий врач сможет отслеживать показания с носимых устройств, реагировать на критичные отклонения, давать рекомендации по корректировке нагрузки (например, спортивной) и пр.

Общие вопросы ухода и wellness: как правильно купать ребенка; как вести себя с пожилыми близкими, ограниченными в движении; какие бывают схемы питания и другие.

Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в AppStore и Google Play. В течение месяца, до 19 мая включительно, все дистанционные консультации черезSmartMed бесплатны. В дальнейшем онлайн-консультация будет стоить 550 рублей.