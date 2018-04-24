Новые тенденции развития пищевой индустрии продемонстрирует «Сибпродовольствие». Опубликована программа выставки

С 25 по 28 апреля в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» пройдёт 24-я выставка продуктов питания, напитков, сырья, упаковки, оборудования и технологий для их производства «Сибпродовольствие».

В мероприятии примут более 80 компаний из Иркутска и Иркутской области, Красноярска, Томска, Омска, Краснодара, Барнаула, Бурятии, Монголии, Белоруссии, Китая и Кореи. Они продемонстрируют лучшие продовольственные товары, новейшие технологии и достижения в пищевой и перерабатывающей промышленности.

В течение четырёх дней в Сибэкспоцентре будут проходить многочисленные дегустации, мастер-классы, конкурсы, ярмарки и многое другое. Программа выставки по традиции будет наполнена как деловыми, так и развлекательными мероприятиями. 26 апреля состоится круглый стол на актуальную тему «Региональные производители и торговые сети: как строится взаимодействие», организатором которого выступает издательский дом «Восточная Сибирь». В ходе заседания участники рассмотрят выгоды такого сотрудничества, требования ретейлеров к поставщикам, и каким из них сложнее всего соответствовать, выскажут пожелания по оптимизации взаимодействия с обеих сторон.

27 апреля Министерство сельского хозяйства Иркутской области и Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проведут круглый стол «Экспорт продукции АПК Иркутской области, как перспективное направление сбыта», на котором расскажут о внешнеэкономической деятельности Иркутской области, об опыте проведения экспортных поставок и требованиях, предъявляемых к продукции, предназначенной на экспорт. На мероприятии также будут презентованы бизнес-план «Оптово-распределительный центр Агропромышленного кластера Иркутской области» и Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России».

28 апреля впервые на выставке будет проходить фестиваль сладостей для всей семьи «Кренделёк». В зоне фестиваля гостей ожидает ярмарка-продажа с дегустацией кондитерских изделий от местных и российских производителей, мастер-классы по кулинарному искусству. Тёплую атмосферу семейного праздника дополнит яркая концертная программа. Кроме того, в рамках фестиваля «Кренделёк» впервые состоится детская дегустация, в которой примут участие 100 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Юные дегустаторы будут пробовать образцы продукции и голосовать. После подсчёта голосов будет выбран победитель, который удостоится звания «Лучшая сладость».

Ещё одним ярким событием выставки станет фестиваль «РасКОЛБАС» от издательского дома «Комсомольская правда». Мероприятие будет проходить во второй раз в рамках выставки «Сибпродовльствие» и порадует гостей дегустацией различных колбасных изделий от производителей, мастер-классами, розыгрышами подарков. В рамках праздника также пройдёт кулинарный семейный поединок «Лучшая холодная закуска» и Чемпионат по скоростному поеданию сосисок.

В целях повышения имиджа и конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, защиты регионального рынка от менее качественной привозной продукции, стимулирования развития производства высококачественной пищевой продукции из местного сельскохозяйственного сырья на выставке пройдёт праздник «Продукты Приангарья». С 25 по 28 апреля 23 компании, в том числе 4 крупнейших местных товаропроизводителя, получивших право использования товарного знака «Продукты Приангарья», представят свою продукцию на консолидированной экспозиции в Павильоне №1, а также на открытой площади Сибэкспоцентра. Сам праздник «Продукты Приангарья» состоится 25 апреля с 12.00 до 18.00 на сценической площадке Сибэкспоцентра. В программе: ярмарки-распродажи продовольственных товаров, дегустация новых видов продукции, развлекательные мероприятия и конкурсы.

Также в рамках выставки пройдёт закрытый дегустационный конкурс «Иркутская новинка». Мероприятие является ежегодным и содействует продвижению на региональный рынок высококачественных продуктов питания и напитков, внедрению высокоэффективных технологий производства продуктов питания с применением качественного, экологически чистого сырья. Организаторами конкурса являются Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Иркутское территориальное управление Роспотребнадзора, ФГУ «Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации», ОАО «Сибэкспоцентр».

Участники выставки также представят интересную программу на своих стендах. Одно из крупнейших предприятий Иркутской области сельскохозяйственное общество «Белореченское» проведёт «Фестиваль натуральной еды», в рамках которого гости смогут угоститься молочными коктейлями из натурального молока, различными блюдами из мясной продукции предприятия, научатся определять натуральность мясных продуктов, а также примут участие в дегустации сладких кондитерских новинок и различных видов хлеба.

Торжественное открытие выставки состоится 25 апреля в 12.00 на сценической площадке павильона №1 Сибэкспоцентра. Выставка будет работать 25-27 апреля — с 10.00 до 18.00, 28 апреля – с 10.00 до 17.00. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Сибэкспоцентра.

Программа выставки «СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ»

24 апреля

10.00 Регистрация участников. Оформление экспозиционных стендов.

25 апреля

10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посещение выставки специалистами и населением города. Деловые встречи, переговоры, консультации. Презентации участников по отдельным заявкам. Дегустации продукции на стендах участников.

12.00-12.15 Торжественное открытие выставки (сценическая площадка, павильон 1).

12.15-13.00 Обход экспозиции выставки официальной VIP делегацией (павильон 1).

12.15-18.00 Праздник «Продукты Приангарья» (сценическая площадка, павильон 1).

26 апреля

10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посещение выставки специалистами и населением города. Деловые встречи, переговоры, консультации. Презентации участников по отдельным заявкам. Дегустации продукции на стендах участников.

12.00-14.00 Круглый стол «Региональные производители и торговые сети: как строится взаимодействие». Организатор: Издательский дом «Восточная Сибирь», (конференц-зал, павильон 1)

14.00-16.00 «РасКОЛБАС от Комсомолки». Организатор: Комсомольская правда, (сценическая площадка, павильон 1)

14.00-16.00 Дегустационный конкурс «Иркутская новинка». Организаторы: Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Иркутское территориальное управление Роспотребнадзора, ФГУ «Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации», ОАО «Сибэкспоцентр», (конференц-зал, павильон 1)

27 апреля

10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посещение выставки специалистами и населением города. Деловые встречи, переговоры, консультации. Презентации участников по отдельным заявкам. Дегустации продукции на стендах участников.

11.00-13.00 Круглый стол: «Экспорт продукции АПК Иркутской области, как перспективное направление сбыта». Организаторы: Министерство сельского хозяйства Иркутской области и Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, (конференц-зал 1, павильон 1)

28 апреля

10.00-18.00 Работа участников на экспозиционных стендах. Посещение выставки специалистами и населением города. Деловые встречи, переговоры, консультации. Презентации участников по отдельным заявкам. Дегустации продукции на стендах участников.

10.00-16.00 Праздничная программа Фестиваля сладостей «Кренделёк», (сценическая площадка, павильон 1)

11.00-14.00 Детская дегустация, (сценическая площадка, павильон 1)

16.00-16.30 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента и дегустационного конкурса «Иркутская новинка», (сценическая площадка, павильон 1)

16.00 Розыгрыш подарков, (сценическая площадка, павильон 1)

17.00 Закрытие выставки.