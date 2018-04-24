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Иркутянин хотел подарить жене смартфон, а стал жертвой мошенников

24 апреля 2018

Накануне в дежурную часть отдела полиции обратился 56-летний иркутянин с сообщением о том, что он стал жертвой аферистов. Правоохранители установили, что на днях заявитель решил приобрести в интернете подарок своей жене.

Мужчина выбрал дорогостоящий смартфон и, связавшись с продавцом, перечислил оплату. Продавец подтвердил операцию, выслав чек на электронную почту, на сайте появилось уведомление, что перевод получен и товар отправлен. Однако спустя некоторое время указанный сайт был заблокирован. Позвонив в службу доставки, потерпевший выяснил, что в его адрес никаких посылок не отправлялось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области,  по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».


/ СИА /
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