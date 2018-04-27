«Снижения ставок не ждем». Банкиры – о росте, трендах и ставках по ипотеке

Минимальные ипотечные ставки привели к рекордному росту объемов выдачи ипотечных кредитов. Стоит ли ждать дальнейшего снижения ставок и почему спрос с новостроек сместился на рынок вторичного жилья? О трендах и о ставках банкиры рассказали порталу SIA.RU.

Рекордные объемы

В I квартале 2018 года рынок ипотеки поставил новый рекорд: в России выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб, это на 85% больше уровня I квартала 2017 года, сообщает ДОМ.РФ.

В Приангарье рынок ипотеки следовал в русле общероссийских тенденций. С января по март Росреестр зарегистрировал 5166 ипотечных сделок, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, рост в регионе (+18%) оказался намного скромнее общероссийских показателей (+85%).

Банки подтверждают увеличение выдачи ипотеки. В банке ВТБ, например, за январь-февраль 2018 года количество ипотечных кредитов в Иркутской области увеличилось на 62%, объемы кредитования – на 68% до 731 млн рублей.

Рост количества и объемов отметили и в Сбербанке. В Иркутской области по итогам 1 квартала объемы выдачи ипотеки выросли по количеству на 36%, суммарно – на 48%. За первый квартал 2018 года Сбербанк оформил для населения 3332 ипотечных кредита на сумму 5,418 млрд рублей.

Существенный рост спроса зафиксировали и в Иркутском филиале Примсоцбанка. В 1 квартале 2018 года банк выдал 27 ипотечных кредитов на общую сумму 37 млн рублей, это на 30%, чем в прошлом году.

Не «страшные» ставки

Основной драйвер роста – это снижение ставок.

По мнению Примсоцбанка, «повышенный спрос на ипотеку, в первую очередь, обусловлен снижением процентных ставок на протяжении всего 2017 года и начала 2018 года. Ставка перестала быть «страшной», решиться на ипотеку легче».

В банке ВТБ назвали одним из факторов повышенного спроса – снижение размера первоначального взноса до 10% от стоимости жилья для зарплатных клиентов банка.

Кроме того, оформить ипотеку стало намного проще и быстрее, для этого сегодня даже не требуется идти в банк. Сбербанк запустил портал ДомКлик, где можно подать заявку на ипотеку, выбрать объект недвижимости, провести электронную регистрацию сделки через Росреестр.

Ипотечный спрос смещается в сторону «вторички» и рефинансирования

Главные тренды ипотечного рынка – это, во-первых, постепенное снижение доли кредитов, выдаваемых на строящееся жилье, а во-вторых, рост доли кредитов на рефинансирование.

На протяжении острой фазы кризиса ипотечные ставки для новостроек были ощутимо ниже за счет мер господдержки. Сейчас этот разрыв между ставками на первичном и вторичном рынках сократился и спрос сместился на готовое жилье, объясняют банкиры.

Что касается рефинансирования, то здесь все дело в уровне ставок, которые находятся на многолетних минимумах.

«Те, кто брал ипотеку несколько лет назад под гораздо более высокие проценты, теперь хотят рефинансировать свои кредиты под гораздо более комфортную ставку, – отмечают в ВТБ. Таких клиентов становится все больше». В 2018 году доля рефинансирования в Иркутской области в банке ВТБ составила 19%, стройки – 34%, «вторички» – 47%.

В Примсоцбанке подтверждают тенденцию. В 2017 году самыми популярными программами ипотечного кредитования в банке были рефинансирование (40%) и приобретение готового жилья (40%). Реже приобреталось жильё в новостройках (13%), а также оформлялись кредиты под залог недвижимости (7%). В первом квартале текущего года ситуация сохраняется с тенденцией к дальнейшему росту доли рефинансирования в общем объёме продаж.

В Сбербанке также зафиксировали увеличение доли сделок на вторичном рынке. На «вторичку» приходится 70% ипотечных сделок, на рефинансирование – 5%.

Что будет со ставками?

Вслед за снижением ключевой ставки, ставки по ипотеке последовательно снижались в течение всего 2017 и начала 2018 года. Согласно данным ДОМ.РФ, в феврале 2017 года ставка на новостройки составляла 11,61%, то сейчас она опустилась до 9,58%. Соответственно, на вторичное жилье год назад ставка составляла 12,11%, то сейчас она составляет 9,83%.

Диапазон ипотечных ставок в Сбербанке сейчас составляет 6,0%-11,5%. Минимальная ставка Сбербанка, не считая государстенной программы поддержки семей, — 7,4%, предоставляется на строящееся жилье в рамках совместной с застройщиками программы субсидирования, ставка по государственной программе поддержки семей с детьми — 6%.

В банке ВТБ до 31 мая 2018 года действует специальное предложение, в рамках которого клиенты могут оформить ипотечный кредит по ставке от 8,8% годовых. Оформить ипотечный кредит по программе «Больше метров – меньше ставка» (на квартиры площадью от 65 кв.м) теперь можно под 8,9%. По кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке ставка для зарплатных клиентов составляет 9,0%, для клиентов других банков – 9,3%.

Примсоцбанк предлагает оформить кредит на приобретение квартиры, апартаментов в строящемся доме под ставку от 9,0% годовых. Готовое жилье можно оформить под ставку от 9,25%, а рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит в другом банке Примсоцбанк предлагает под ставку от 9,0%. Дополнительно банк предлагает своим клиентам воспользоваться снижением процентной ставки в размере до 3 процентных пунктов в рамках программы «Назначь свою ставку». Таким образом, минимальная ставка на цели приобретения квартиры, апартаментов в строящемся доме составляет от 5,75% годовых, цели рефинансирования ипотечного кредита – от 6,0% годовых, на цели приобретения апартаментов, квартиры в готовом доме от 6,25% годовых.

Главный вопрос, который задают потенциальные заемщики, – что будет дальше со ставками, стоит ли ждать их снижения?

В целом, банки довольно сдержанно относятся к перспективам снижения ставок.

«Все будет зависеть от экономической ситуации и от того, будет ли ЦБ РФ снижать величину ключевой ставки, – считают в ВТБ. – Снижение ставок, если и будет, то уже не такими темпами, как это было в 2017 году».

«Ключевая ставка в этом году уже снизилась на полпроцента, большинство аналитиков ждёт стабилизации на уровне 7%. Дальнейшего существенного снижения ставок на сегодняшний день мы не ожидаем», – резюмируют в Примсоцбанке.