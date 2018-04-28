На нескольких улицах Иркутска за выходные восстановят асфальт

С 27 по 29 апреля ОАО «Южные электрические сети» будут проводить восстановительные работы на местах раскопок, производимых этой зимой в процессе аварийных ремонтных работ на кабельных сетях.

Как сообщила пресс-служба администрации Иркутска, поврежденный асфальт будут ремонтировать на следующих участках: