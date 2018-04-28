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На нескольких улицах Иркутска за выходные восстановят асфальт

28 апреля 2018

С 27 по 29 апреля ОАО «Южные электрические сети» будут проводить восстановительные работы на местах раскопок, производимых этой зимой в процессе аварийных ремонтных работ на кабельных сетях.

Как сообщила пресс-служба администрации Иркутска, поврежденный асфальт будут ремонтировать на следующих участках:

  • на улице Чкалова напротив дома №36;
  • на улице Степана Разина в районе дома № 9;
  • на улице Карла Либкнехта возле здания №40;
  • на пересечении улиц Байкальская и Красных Мадьяр. ​
  • Автор:Пресс-служба администрации города Иркутска

 


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