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Лицо «Альпари Форекс» Василий Уткин прокомментирует матчи ЧМ-2018 на «Первом канале»

18 июня 2018

Спортивный журналист Василий Уткин – лицо и голос российской компании «Альпари Форекс» – будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу для зрителей «Первого канала». Предложение крупнейшего федерального телеканала России комментатор принял на днях и это стало приятной новостью как для любителей футбола, так и для почитателей таланта Василия.

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А ведь буквально в конце прошлой недели Уткин побывал в гостях у Альпари и дал интервью, в котором о предстоящем возвращении на телевидение не обмолвился ни словом, но зато рассказал о предстоящем чемпионате мира, поделился ожиданиями кто станет чемпионом, и ответил на многочисленные вопросы по спортивной, финансовой и журналистской тематике.

Напомним, что компания ООО «Альпари Форекс» начала сотрудничество с известным российским спортивным комментатором Василием Уткиным в феврале этого года. Контракт продлится до конца 2018 года. Этот новый проект станет вкладом Альпари в популяризацию футбола в России, ведь комментатор Василий Уткин делает его ближе и понятнее для всех зрителей. Коме того, образ и голос Василия уже задействованы в рекламных кампаниях Альпари и служат популяризации российского регулируемого сегмента внебиржевого валютного рынка, а также лицензированного Банком России форекс-дилера «Альпари Форекс».

На сегодняшний день Василий Уткин является одним из самых узнаваемых и харизматичных комментаторов в российских СМИ, а также авторитетным спортивным аналитиком.


/ СИА /
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