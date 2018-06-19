Повышение пенсионного возраста увеличит спрос на инвестиционные продукты

Правительство озвучило планы по повышению пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. В принципе, в рамках торга в Госдуме можно рассчитывать на то, что возраст выхода на пенсию для женщин снизят до 60 лет. Своевременность и необходимость данного шага можно обсуждать долго, но главное не в этом, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

"Очередная пенсионная реформа убеждает граждан в необходимости заниматься своим финансовым благополучием самостоятельно, - говорит эксперт. - Поэтому можно ожидать усиления сберегательного поведения граждан среднего и старшего возраста, а это означает, что будут востребованы инструменты инвестирования с низким риском. То есть пенсионная реформа обеспечит приток частных денег на финансовый рынок для формирования собственных долгосрочных накоплений с целью обеспечения более раннего выхода в режим меньшей трудовой нагрузки, а также повышения благосостояния при наступлении пенсионного возраста".

В 2017 году число индивидуальных инвестиционных счетов выросло более чем на 40%. В 2018 году данная тенденция роста сохраняется, а при одобрении пенсионной реформы можно ожидать даже усиления интереса граждан к ИИС или иным формам повышения доходов через инвестирование. Вполне логично предположить, что основными объектами вложения средств будут инструменты с фиксированной доходностью (ОФЗ и корпоративные облигации) и защищённые от инфляции (ОФЗ-ИН). Кроме того, постоянно поступают запросы на формирование портфелей на основе высокодоходных дивидендных акций. То есть интерес частных инвесторов с долгосрочными целями лежит в области инструментов с низкими рисками, но доходностью выше депозитов.

Соответственно, на горизонте 1-2 года от аналитического сообщества потребуется сформировать предложения, которые будут учитывать запросы довольно широких масс граждан на получение дохода выше банковских депозитов, но с достаточно низким риском. Кроме того, большинство этих новых клиентов вряд ли оценит какие-то сложные терминалы, длительные и запутанные процедуры регистрации. Поэтому наиболее актуальными будут предложения с простым оформлением и управлением. Формировать эти новые инвестиционные продукты нужно уже сегодня, так как в перспективе пенсионная реформа может предусматривать внедрение системы «индивидуального пенсионного капитала», что потребует расширения услуг инвестирования на финансовом рынке, а значит и увеличения вакансий в финансовом секторе, считает эксперт "Открытие Брокер".