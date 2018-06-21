Алексей Москаленко назначен общественным омбудсменом по защите прав предпринимателей на Байкальской природной территории

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подписал приказ о назначении бывшего регионального уполномоченного в Иркутской области Алексея Москаленко общественным омбудсменом по защите прав предпринимателей, осуществляющих деятельность в условиях режима охраны Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Алексей Алексеевич Москаленко родился 10 февраля 1962 г. в с. Ананьево, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области.

В 1984 г. окончил Томский политехнический институт по специализации «Кибернетика электрических систем».

1984-1986 гг.: инженер в сектор релейной защиты, служба релейной защиты и электроавтоматики районного управления Иркутскэнерго;

1986-1989 гг.: начальник электроцеха, Иркутская ТЭЦ-5;

1989-1991 гг.: главный энергетик, завод «Иркутсккабель»;

1991-2013 гг.: предприниматель;

2014-2018 гг.: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области;

2018 – по н/в: предприниматель.

В июне 2016 года получил благодарность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за выдающиеся показатели в работе, связанной с участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в судебных заседаниях в интересах предпринимателей;

В августе 2017 года эффективная деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области отмечена в письме Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова к Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко.

Женат, имеет четверых детей.