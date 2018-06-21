Утечка неизвестного химического вещества произошла на предприятии в Усолье-Сибирском (ВИДЕО)

Фото: 38.mchs.gov.ru

В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском на территории химического предприятия в результате монтажных работ произошла утечка неизвестного химического вещества объёмом 25 кубических метров, произошедшая в результате разгерметизации цистерны. На утро 21 июня утечку устранили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Поврежденную цистерну с неизвестным веществом при помощи тяжелой инженерной техники привели в другое положение, чтобы предотвратить дальнейший разлив и испарения химического вещества. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты продолжают работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившегося химического вещества. Отобранные пробы разлившейся жидкости направлены в лабораторию областного центра для установления происхождения химического вещества. К ликвидации аварии было привлечено 173 человека и 54 единицы техники.

Угрозы населенным пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено. На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Иркутской области.