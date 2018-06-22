Промсвязьбанк вошел в топ-5 рейтинга по эффективности интернет-банков для частных лиц

Интернет-банк Промсвязьбанка занял 5-е место в номинации Daily Banking в седьмом ежегодном рейтинге самых эффективных интернет-банков для частных лиц в России Internet Banking Rank 2018 аналитического агентства Markswebb Rank & Report. Рейтинг составляется по итогам исследования, в ходе которого Markswebb оценивает эффективность удовлетворения потребностей пользователя и удобство интерфейса интернет-банка.

В исследовании Markswebb в 2018 году принял участие 31 российский банк с наибольшим количеством пользователей интернет-банка. В номинации Daily Banking оценивались функциональность и удобство управления средствами.

Промсвязьбанк стабильно занимает лидирующие позиции в рейтингах Markswebb в течение нескольких лет. Электронными каналами обслуживания пользуются более 400 тыс. клиентов банка. Причем количество активных пользователей активно растет – за последний год проникновение электронных каналов увеличилось более чем на 25% и составляет сейчас 31%. Промсвязьбанк постоянно совершенствует цифровые каналы обслуживания клиентов. В 2018 году в интернет-банке добавлен важнейший функционал досрочного погашения кредитов, появилась возможность синхронизации контактной книги с телефоном, добавлено около 50 тыс. организаций-получателей платежей.