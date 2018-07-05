За финансовые махинации с займом ангарчанка получила условный срок

Ангарский городской суд вынес приговор горожанке, обвиненной в мошенничестве. Сообщается, что женщина получила от мужчины беспроцентный заём на 550 тысяч рублей, а вернула лишь 150.

После того, как кредитор подал судебный иск о взыскании оставшихся денег, было возбуждено гражданское дело. Ангарчанка предоставила суду фиктивную расписку, где говорилось, что она передала заимодавцу остаток суммы в счет полного досрочного погашения займа.

При исследовании эта расписка была признана недопустимым доказательством по делу, иск пострадавшего удовлетворили в полном объеме, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. В итоге мошенницу приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.