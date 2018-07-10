Флаги, футбольные баннеры. Aliexpress зафиксировал рекордный спрос россиян на товары к ЧМ-2018

Небывалую активность со стороны российских покупателей специалисты крупнейшего онлайн-ритейлера Aliexpress зафиксировали в преддверии Чемпионата мира по футболу. По статистике в это время каждый третий россиянин воспользовался услугами Aliexpress. В целом же, за три месяца было совершено более 57 миллионов покупок на сумму 582 миллиона долларов США.

Топ наиболее популярных товаров в период подготовки к ЧМ-2018 возглавляют футбольные баннеры и флаги. Также заметно вырос интерес к таким категориям, как барные стулья (в 200 раз), планшеты (в 20 раз), ТВ и аудиотехника (в 15 раз) и интимные товары (в 12 раз).

За прошедшие три месяца Xiaomi в партнёрстве с Aliexpress стал лидирующим брендом на российском рынке: объём продаж составил 280 000 единиц, что на 100 000 больше суммарного числа проданной техники от брендов, находящихся со 2 по 20 позиции рейтинга популярности.

Главный покупатель Aliexpress из России - женщина 25-34 лет. Женская аудитория отдаёт предпочтение одежде и куклам. Самыми популярными товарами среди мужчин являются электронные устройства и спортивные товары.

Шесть из десяти российских городов, оказавшихся наиболее активными по части заказов на Aliexpress за прошедшие три месяца, принимают у себя Чемпионат мира по футболу. Лидируют в рейтинге Санкт-Петербург и Москва. В столице спрос на флаги вырос на 161%, а на спортивные товары - на 128%. В преддверии пляжного сезона вырос и интерес к полотенцам (+105%) и коротким женским шортам (+67%).