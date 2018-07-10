Дорожные камеры на солнечных батареях испытывают в Иркутске

В Приангарье завершают монтаж первой серийной партии комплексов фиксации нарушений ПДД «Призма», превосходящих по энергоэффективности все существующие в мире аналоги. Изготовил устройства холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех». О реализации проекта было объявлено на Международной промышленной выставке «Иннопром-2018», в Екатеринбурге.

«Призма» – стационарный комплекс безрадарного типа, предназначенный для измерения скорости автотранспортных средств при фиксации нарушений правил дорожного движения. Разработка отличается от отечественных и зарубежных аналогов полной автономностью, компактностью, высокой технологичностью и энергоэффективностью, сообщает пресс-служба компании «Ростех». Комплексы установят не только в Иркутске, но и на трассах за его пределами.

«Призма» превосходит все существующие в мире системы фото-видеофиксации по потребляемой мощности: ей требуется всего 20 Вт для режима «Измеритель скорости» и 60 Вт для режима «Перекресток». Комплекс может работать автономно от солнечных батарей или ветрогенератора. Распознавание номерных знаков в любое время суток достигает 98%. Измерение скорости по кадрам возможно в диапазоне от 10 до 310 км/ч, при этом погрешность измерений составляет всего 1 км/ч. Одна камера способна обеспечить контроль сразу восьми полос движения.

– Новые камеры позволят не только эффективно управлять дорожным движением, но и повысят энергоэффективность городской среды, снизив при этом муниципальные затраты на электроэнергию. Опытная эксплуатация камер в Иркутске даст возможность впоследствии распространить этот опыт на другие регионы России. Заинтересованность в подобной разработке уже есть и за рубежом, – прокомментировал Василий Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех».

Комплекс работает в автоматическом режиме, он фиксирует общий вид транспортного средства, его номерной знак, скорость как в попутном, так и во встречном направлениях, текущее время движения, а также положение автотранспорта на местности. Собранную информацию устройства напрямую передают в центр обработки данных.

Внедрение дорожных камер на солнечных батареях – составная часть комплексного проекта по внедрению технологий «Умного города», осуществляемого «Ростехом» в Иркутской области. Также в крупнейших городах региона в течение 2018 года внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», включающий в себя центр оперативного реагирования, который будет обрабатывать всю информацию, полученную в том числе с систем видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений ПДД, комплексного мониторинга окружающей среды и гидрохимического мониторинга Байкала.