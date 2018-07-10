Предпринимателей Иркутского района приглашают к участию в отборе на субсидирование бизнеса

Центр поддержки экспорта Фонда «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» объявил прием заявок на финансирование мероприятий для экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства Иркутской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Отбор проводится по следующим направлениям:

содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта малого или среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке;

содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства;

содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);

содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе, получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности;

обеспечение доступа к российским и международным информационным порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности.

В целях создания конкурентной среды, заявки на получение нефинансовой поддержки подаются в виде оформленного проекта, для которого предоставляются:

Заявка строго по следующей форме:

Анкета с финансово-экономическими показателями по форме (заявки без анкет не будут приниматься к рассмотрению); Презентация проекта, в том числе включающая описание этапа реализации проекта, сведения о наличии финансовых и имущественных средств, предусмотренных на реализацию проекта; Документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы; Копия соглашения с инвестором (кредитным учреждением), предусматривающим финансовое обеспечение проекта (предоставляется при наличии у заявителя).

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с Регламентом о предоставлении услуг ЦПЭ.

Срок подачи заявок: 5 июля 2018 года по 5 августа 2018 года.

Заявки можно направлять на электронную почту cpp-irkobl@mail.ru либо по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А (БЦ Премьер), 4 этаж, 436 офис.

Телефон для справок: (3952) 43-64-54.