Оборудование для лаборатории геологического факультета ИГУ стоимостью почти 10 млн рублей приобретет ИНК

Иркутская нефтяная компания окажет финансовую помощь Иркутскому государственному университету (ИГУ) в оснащении лаборатории экспериментальной геологии. Договор о приобретении учебного оборудования подписали 10 июля, генеральный директор ИНК Марина Седых и и.о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках договора предполагается приобретение высокоточного лабораторного компьютеризированного оборудования стоимостью 9,9 млн рублей для геологического факультета университета. Новое оборудование позволит усовершенствовать проведение лабораторных и практических занятий, будет способствовать успешной реализации научно-исследовательских программ вуза, в том числе совместно с производственными предприятиями региона, и позволит активизировать научно-образовательный процесс и инновационную деятельность.

Иркутский госуниверситет является крупнейшим в регионе научным и образовательным учреждением естественно-научного и гуманитарного профилей. Образовательный комплекс вуза включает восемь учебных институтов, восемь факультетов, один филиал, одну из крупнейших вузовских библиотек России, магистратуру, аспирантуру, докторантуру и Иркутский виртуальный университет, являющийся базовым в регионе. В структуре университета десять крупных научных подразделений. В вузе проходят обучение около 15 тыс. студентов и аспирантов.

В Иркутской нефтяной компании работает 223 выпускника ИГУ. Студенты и аспиранты вуза – будущие геологи, экономисты, юристы и IT-специалисты - регулярно проходят производственную практику в различных подразделениях компании. Генеральный директор ИНК Марина Седых, также выпускник юридического факультета ИГУ, является членом попечительского совета вуза.