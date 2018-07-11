Недорогие кафе и фастфуд больше всего выиграли от благоустройства центральных улиц столицы

По итогам I полугодия 2018 года объем вакантных площадей в помещениях формата стрит-ритейл, расположенных на Садовом кольце, составил 15,9 тыс. кв. м или 11,9% от общего объема всех площадей торгового коридора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вакансии сократился на 41%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Из-за отмены парковки и проведения программы «Моя улица» рост вакансии на Садовом кольце наблюдался с 2015 года по 2017 гг.: за 2,5 года объем свободных площадей увеличился в 3 раза, достигнув пикового показателя 20,3% летом 2017 года.

После завершения реализации программы по благоустройству улиц в конце 2017 года на Садовом кольце было зафиксировано сокращение доли свободных площадей до 16,8, а по итогам I полугодия 2018 года этот показатель составил 11,9%.

За счет сокращения значительного объема вакантных площадей произошло увеличение доли магазинов практически по каждому профилю. Например, по сравнению с I полугодием 2017 года предприятия общепита увеличили свою долю с 26,4% до 32,1%, досуговые концепции – с 11,1% до 14,5%. Наибольшая доля арендуемых площадей пришлась на продуктовые магазины («ВкусВилл» на ул. Валовая и Оружейный пер., AB Daily на ул. Садовая-Триумфальная, Top Meal на Павелецкой площади, «Астраханская икорная лавка» на ул. Садовая-Кудринская и др.), заведения общественного питания (ресторан Castle Dish на ул. Садовая-Черногрязская, «Французская пекарня» на Смоленской площади, кофейня Starbucks на ул. Коровий Вал и др.) и салоны красоты (Brown bar nomber one, барбершоп Pomades и др.).

По словам директора направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктории Камлюк, несмотря на рост пешеходного трафика и трансформации части центральных улиц (Большая Дмитровка, Пятницкая) в ресторанные, арендаторы не отмечают существенного прироста выручки. Большую часть года погода в Москве не способствует прогулкам, плюс ко всему пешеходы – не самая богатая публика. Соответственно, от благоустройства больше всего выиграли недорогие кафе, точки take away и фастфуд. А рестораны, ориентированные на семейный и вечерний отдых из-за сокращения парковочных мест, потеряли свою аудиторию и доход. «Изначальной целью «Моей улицы» было сделать город красивым, удобным для гостей и жителей, и с этой задачей программа справилась. А бизнес будет подстраиваться под существующие реалии – ротация арендаторов и смена позиционирование существующих точек в сторону масс-сегмента будет продолжаться дальше».

По результатам реконструкции Садового кольца коммерческие условия арендодателей практически не изменились: на текущий момент средние ставки аренды на помещения площадью 100 - 300 кв. м находятся в диапазоне 30 - 90 тыс. руб. за 1 кв. м в год, годом ранее верхняя граница составляла 85 тыс. руб. за 1 кв. м в год.