На строительстве трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области начали монтировать искусственные сооружения

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» реализует масштабный проект по строительству 10-километрового участка трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Территория полностью подготовлена для земляных работ, просека расчищена от порубочных остатков. Федеральные дорожники приступили к монтажу 15 водопропускных труб (некоторые искусственные сооружения достигают в длину 90 м), разработке выемок и насыпи, а также устройству временных объездных дорог и переносу инженерных коммуникаций.

В ходе строительства запланирован большой объем буровзрывных работ – более 2 млн кубометров, а для обеспечения устойчивости земляного полотна проектом предусмотрено устройство подпорных стенок из коробчатых габионов. На объекте задействовано порядка 100 единиц техники. Также дорожникам предстоит уложить 90 тыс. т асфальтобетонной и 170 тыс. т щебеночных смесей.

После завершения работ этот участок будет соответствовать параметрам II технической категории (сейчас – IV): ширина проезжей части увеличится на один метр и составит 7,5 м. Эти изменения позволят повысить пропускную способность трассы с 6 до 14 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Новые 10 км автодороги будут оборудованы всеми необходимыми средствами безопасности движения – здесь устроят переходно-скоростные полосы, установят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. Также проект включает строительство двух площадок отдыха для водителей.

Отрезок трассы Р-258 «Байкал» с 46 по 56 км является аварийно-опасным, проходит по сложной местности с ненормативными поворотами малого радиуса, крутыми спусками и подъемами. Построенный участок будет прямым, а также короче существующего на 3 км. Ввести объект в эксплуатацию федеральные дорожники планируют в 2020 году.