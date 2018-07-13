Торговая война приведет к кризису?

По мнению аналитиков Morgan Stanley, негативные последствия торговой войны для США могут быть более существенными, чем считалось изначально. Сокращение роста мировой экономики в результате введения пошлин они оценивают в 10-12 базисных пунктов, рост ВВП США сократится на 0,3-0,4 процентного пункта, а Китая — на 0,3 процентного пункта.

Торговые войны, благодарить за которые следует Дональда Трампа, стали новой реальностью. Мировой экономики от этого, конечно, нет ничего хорошего, также как и от повышения ставки ФРС. Однако некоторое замедление темпов экономического роста мир без серьезных потерь переживет. Вместе с тем, ситуация серьезней чем, кажется на первый взгляд.

По информации из деловых кругов, начавшаяся с 6 июля реальная торговая война между США и Китаем способна вызвать эффект домино по всему миру, что в течение нескольких месяцев приведёт к глобальной финансово-экономической катастрофе. Другими словами, современный и привычный нам мир глобальных финансов будет разрушен. А на его месте возникнет что-то новое и пока непонятное, причем не факт, что комфортное и дружелюбное к России.

Будет кризис осенью, прямо в десятилетие краха Lehman Brothers, или нет – мы, конечно, точно не знаем. Однако стараниями Дональда Трампа с высокой вероятностью это случится. После Второй мировой войны США сделали ставку на глобализацию по-американски. И особенно после распада СССР достигли в этом больших успехов. Однако теперь президент США имеет все шансы уничтожить мир, к которому мы уже привыкли.

Остается только понять: Дональд Трамп – агент Путина или дьявола? Ведь, кризис – это не только время потерь, но и время новых возможностей.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари