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20 штрафов ГИБДД оплатил житель Иркутской области, чтобы продать машину

16 июля 2018

Житель г. Шелехова Иркутской области оплатил 30 тыс. рублей задолженности по 20 штрафам за нарушения ПДД, чтобы продать автомобиль.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля Toyota Corolla Fielder, 2009 года выпуска, принадлежащего на праве собственности должнику. 

При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины мужчине было отказано. Он сразу же оплатил задолженность в полном объеме, после чего запрет был отменен, и гражданин продал машину.


/ СИА /
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