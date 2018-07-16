20 штрафов ГИБДД оплатил житель Иркутской области, чтобы продать машину

Житель г. Шелехова Иркутской области оплатил 30 тыс. рублей задолженности по 20 штрафам за нарушения ПДД, чтобы продать автомобиль.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля Toyota Corolla Fielder, 2009 года выпуска, принадлежащего на праве собственности должнику.

При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины мужчине было отказано. Он сразу же оплатил задолженность в полном объеме, после чего запрет был отменен, и гражданин продал машину.