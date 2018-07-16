Заксобрание Иркутской области окажет помощь пострадавшим от наводнения забайкальцам

Фото: irk.gov.ru

Законодательное Собрание Иркутской области окажет помощь пострадавшим от наводнения жителям Забайкальского края. Так, личные средства перечислят депутаты областного парламента и спикер Сергей Брилка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наши соседи переживают стихийное бедствие. Люди, потерявшие практически все свое имущество, нуждаются сейчас в самом необходимом. И хотя многие депутаты в эти дни работают в округах, они на связи и уже откликнулись на призыв о помощи», – сказал Сергей Брилка.

Окажут помощь пострадавшим также сотрудники аппарата парламента Приангарья. «Было проведено собрание аппарата Законодательного Собрания, на котором принято решение однодневную зарплату сотрудников перевести на счёт, созданный для помощи пострадавшим при наводнении в Чите и других населенных пунктах края», – пояснил Сергей Брилка.

Напомним, ливневые дожди с грозами вызвали в Забайкалье паводок, ставший крупнейшим за всю историю метеонаблюдений с 1936 года. Подтопленными оказались около 700 жилых домов в 29 населенных пунктах, свыше 1500 приусадебных и более 2700 дачных участков.

Водой повреждены 27 автомобильных мостов, 13 из них разрушены полностью. С начала паводков, как сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, с подтопленных территорий вывезены более 1,9 тыс. человек.