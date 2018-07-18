Иркутск и Иркутский район лидируют в рейтинге должников за электроэнергию во втором квартале 2018 года

Во втором квартале 2018 года «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) выявила на территории Иркутской области 150 случаев бездоговорного потребления электроэнергии. Лидерами антирейтинга должников за этот период стали потребители Иркутска и Иркутского района. Их общий долг составляет более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Законодательством такие действия трактуются как правонарушения, и все выявленные потери взыскиваются, в том числе в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа. В соответствии с законодательством воровство электроэнергии может повлечь и возбуждение уголовного дела, если сумма ущерба превысит 250 000 рублей.

Специалисты «Иркутской электросетевой компании» призывают жителей области не оставлять без внимания случаи самовольного присоединения к энергосетям. Несанкционированные подключения опасны и могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях, пожарам и авариям. Кроме того, важно осознавать, что украденная электроэнергия списывается на потери в сетях, которые в пределах нормы компенсируются за счет роста тарифа на ее передачу.

Энергетики стоят на защите интересов добросовестных потребителей. Поэтому с декабря 2017 года ИЭСК начала прием сообщений от жителей Иркутской области об известных им фактах воровства электроэнергии. Эта процедура регламентируется Стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО «ИЭСК» по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ. За порядком подтверждения фактов о воровстве электроэнергии и порядке выплаты вознаграждения компания просит обращаться по телефону – 8 (3952) 792-480. Выплата вознаграждения третьим лицам за информирование о неучтенном потреблении электроэнергии составит от 500 до 3000 рублей.

Большинство потребителей регулярно оплачивают услуги энергоснабжающих организаций, тем не менее, проблема воровства энергии в Иркутской области стоит остро – ущерб с начала года по выявленным незаконным подключениям превысил 17 млн рублей.

В помощь властям и правоохранительным органам специалисты «Иркутской электросетевой компании» продолжают подготовку и публикацию антирейтинга муниципальных образований области, где во втором квартале 2018 года был выявлен наибольший финансовый ущерб от действий энерговоров:

Иркутск – 5,4 млн рублей,

Иркутский район – 1,7 млн рублей,

Куйтунский район – 368 000 рублей,

Усольский район – 285 000 рублей,

Черемховский район – 232 000 рублей,

Боханский район – 214 000 рублей,

Нукутский район – 206 000 рублей,

Аларский район – 184 000 рублей,

Усть-Илимский район – 126 000 рублей,

Тулунский район – 108 000 рублей.

Не допускайте случаев незаконного потребления электроэнергии. Сообщайте о хищениях по телефону доверия: 8 (3952) 792-480. Также можно обращаться в дежурную часть полиции по тел. 02 (для стационарных телефонов), 112 (для всех операторов).

Справка:

Иркутская электросетевая компания было создано на базе сетевых филиалов «Иркутскэнерго» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» для осуществления деятельности по передаче электроэнергии. Общая протяженность линий электропередач компании напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ по итогам 2017 года составила 41 299 км, установленная мощность подстанций – 28 189 МВА.