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Бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение» пройдет 19 июля в галерее Бронштейна

18 июля 2018

19 июля в 17:30 в галерее Виктора Бронштейна пройдет первая бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение». О новой коллекции монументальных скульптур расскажет искусствовед Арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова.

<p><em>Фото предоставлено пресс-службой галереи В. Бронштейна</em></p>

Фото предоставлено пресс-службой галереи В. Бронштейна

В образах «Другого измерения» гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези.

– Новые скульптуры находятся вне времени и пространства, наделяются первобытной энергией. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ, – рассказывает Надежда Комарова.

Как сообщают в пресс-службе галереи, Надежда Комарова — признанный эксперт в области традиционного и древнего искусства Центральной Азии. Она работает с Даши Намдаковым с его первой персональной выставки и курирует выставочные проекты мастера по всему миру.

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Фото предоставлено пресс-службой галереи В. Бронштейна

Экскурсия от искусствоведа Арт-фонда Даши Намдакова – шанс взглянуть на скульптуры с новой стороны, увидеть их метафоричность и символизм.

Дата: 19.07.2018
Время: 17:30
Стоимость: входные билеты на выставку – 50–150 рублей; экскурсия бесплатная
Адрес: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3
Контакты: (3952) 75-60-30

Возрастное ограничение 0+. 


<p><em>Фото предоставлено пресс-службой галереи В. Бронштейна</em></p> <p><em>Фото предоставлено пресс-службой галереи В. Бронштейна</em></p>
/ СИА /
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