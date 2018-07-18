Бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение» пройдет 19 июля в галерее Бронштейна

19 июля в 17:30 в галерее Виктора Бронштейна пройдет первая бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение». О новой коллекции монументальных скульптур расскажет искусствовед Арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова.
В образах «Другого измерения» гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези.
– Новые скульптуры находятся вне времени и пространства, наделяются первобытной энергией. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ, – рассказывает Надежда Комарова.
Как сообщают в пресс-службе галереи, Надежда Комарова — признанный эксперт в области традиционного и древнего искусства Центральной Азии. Она работает с Даши Намдаковым с его первой персональной выставки и курирует выставочные проекты мастера по всему миру.
Экскурсия от искусствоведа Арт-фонда Даши Намдакова – шанс взглянуть на скульптуры с новой стороны, увидеть их метафоричность и символизм.
Дата: 19.07.2018
Время: 17:30
Стоимость: входные билеты на выставку – 50–150 рублей; экскурсия бесплатная
Адрес: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3
Контакты: (3952) 75-60-30
Возрастное ограничение 0+.