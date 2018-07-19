ВТБ выступит титульным партнером теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Банк ВТБ и Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» подписали договор о продлении партнерства, согласно которому в 2018 году банк выступит титульным партнером соревнований.

Спортивное мероприятие с ведущими теннисистами мира пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября. На одной площадке одновременно состоятся как мужские, так и женские соревнования.

Во время турнира будут организованы развлекательные зоны, викторины, детские конкурсы и автограф-сессии со спортсменами. Традиционно на игры турнира будут приглашены дети из детских домов, дети-сироты, а также дети, посещающие теннисные клубы и школы из московской области и городов Центрального федерального округа.

В прошлом году за девять дней турнира «ВТБ Кубок Кремля» соревнование посетило рекордное число зрителей - более 78 000 человек.

Ежегодно соревнования проводятся при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы. Группа ВТБ является спонсором турнира с 1998 года.