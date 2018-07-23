Аагентство по использованию и управлению исторических памятников России возглавила иркутянка Ирина Кравец

Фото: glagol38.ru

Ирина Кравец, ранее возглавлявшая Агентство по развитию памятников Иркутска, получила приглашение от министра культуры РФ Владимира Мединского возглавить федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Иркутский опыт по сохранению и использованию исторических памятников, высоко оценили в столице: теперь он может быть копирован на всю Россию, пишет «Глагол».

Основная цель Агентства — сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, В оперативном управлении Агентства находится более 300 объектов культурного наследия общей площадью более 634 тысяч кв. м, расположенных по всей территории страны от Калининградской области до Приморского края. Оно существует с 2000 года, и за эти годы проведена комплексная реставрация многих памятников и ансамблей, таких как, например, Палаты XVII века, Дом Боткина, особняк Зиминых в Москве, дом Петра I в Нижнем Новгороде и другие.

Ирина Кравец родилась в 1979 года у Иркутске. Ее родители всю жизнь проработали на Иркутском авиационном заводе. После школы поступила на математический факультет Иркутского государственного университета, параллельно получила второй диплом о высшем образовании по квалификации «менеджмент» в ИрГТУ (сейчас — ИРНИТУ).

После университета получила предложение заниматься общественными проектами и кадровыми конкурсами в бизнес-группе «Новая реальность» в качестве менеджера проекта Центра гуманитарных технологий под руководством Алексея Козьмина. Организатор кадровых конкурсов управленцев Байкальского региона. Далее работала в Законодательном собрании Иркутской области в комитете по собственности и экономической политике, была помощником председателя Максима Сурнина.

В 2012 году городские власти учредили ПАО «Агентство развития памятников Иркутска», которое вскоре возглавила Ирина. Агентство занимается поиском инвесторов и меценатов для восстановления зданий — объектов культурного наследия, в первую очередь памятников деревянного зодчества, с последующей, после проведения реставрационных работ, передачей в собственность объектов и земельных участков. Всего в Иркутске таких более сорока зданий. В июле 2018 года назначена и.о. директора ФГБУК «Агентство развития памятников Иркутска».