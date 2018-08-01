197 млрд рублей налогов и сборов мобилизовано на территории Иркутской области с начала года

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за первое полугодие 2018 года мобилизовано 197 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 40 млрд рублей или на 26% выше уровня поступлений аналогичного периода 2017 года, сообщает пресс-служба региональной ФНС РФ.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 122 млрд рублей или 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 70 млрд рублей или почти 36%, в том числе в доходы местных бюджетов – более 11 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты свыше 5 млрд рублей или почти 3 процента.

Кроме того, мобилизовано более 47 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 12% выше уровня аналогичного периода 2017 года.

В том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 37 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – около 9 млрд рублей, в Фонд социального страхования – более 1 млрд рублей.

Объем мобилизации платежей в федеральный бюджет в первом полугодии 2018 года на 34 млрд рублей или на 38% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. В структуре доходов федерального бюджета 63% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – около 77 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 24 млрд рублей или на 45% выше уровня аналогичного периода прошлого года, что обусловлено увеличением объемов добываемой нефти, а также положительной динамикой мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 30% доходов федерального бюджета (или почти 37 млрд рублей).

При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 9 млрд рублей или на 32%, что связано с ростом мобилизации платежей. Объемы возмещения данного налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 207 млн рублей.