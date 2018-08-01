Около 33 млн рублей выделено на проведение XIII Международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале» в 2018 году

С 1 по 12 сентября в Иркутской области пройдет XIII Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале». Концерты состоятся на двух основных площадках – в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии. Еще одной площадкой фестиваля станет город Братск, где пройдет сольный концерт Дениса Мацуева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич на пресс-конференции, посвященной открытию «Звезд на Байкале».

– Инновация этого фестиваля в том, что один из концертов пройдет на открытой площадке на берегу Ангары. Участниками фестиваля будут, например, знаменитые оркестры, которые хорошо известны иркутской публике, – это национальный филармонический оркестр под руководством Владимира Спивакова и симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Их концерты проходят в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Конечно же, в фестивале примет участие и наш Губернаторский оркестр, – отметила Ольга Стасюлевич.

Она также рассказала, что специальным гостем фестиваля «Звезды на Байкале» по приглашению Дениса Мацуева станет сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица. Организаторы фестиваля планируют провести творческую встречу с Эмиром Кустурицей для иркутских режиссёров и студентов творческих специальностей. Предполагается, что на фестивале знаменитый кинорежиссер выступит 12 сентября дважды: днём на футбольном поле как игрок команды «Звёзды на Байкале», а затем в качестве участника фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra». Это будет концерт в формате оpen-аir на набережной Ангары сразу после официального закрытия фестиваля в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского.

Кроме того, Денис Мацуев пригласил участвовать в фестивале «Звезды на Байкале» 10 дипломантов и пять лауреатов II Международного конкурса молодых пианистов «Grand Piano Competition», который прошел в мае 2018 года в Москве. Юные музыканты будут выступать в основной программе фестиваля.

Во время фестиваля Межрегиональный благотворительный общественный фонд имени И.Н. Вороновой «Новые имена» по традиции проведет конкурсный отбор юных дарований Приангарья. Также пройдёт благотворительный аукцион «Нота До».

Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич рассказала, что на проведение XIII Международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале» из областного бюджета было выделено около 30 млн рублей, еще почти 3 млн рублей – из федеральной казны.

Директор Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского Татьяна Мезенцева сообщила, что предварительная продажа билетов на концерты в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» стартует 2 августа в 10:00. Купить билеты онлайн можно будет с 3 августа. Программа фестиваля опубликована на сайте музыкального театра.