Безработные жители Приангарья могут трудоустроиться на оплачиваемые общественные работы

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С начала 2018 года в Приангарье на оплачиваемых общественных работах были задействованы две тысячи человек из числа безработных граждан и граждан, ищущих работу. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона со ссылкой на заместителя министра труда и занятости Иркутской области Елену Егорову. Организация такого вида занятости осуществлялась на предприятиях и в учреждениях сфер здравоохранения, образования, государственных и муниципальных услуг, оказания услуг населению в рамках мероприятий активной политики занятости населения.

Участники общественных работ проводили обработку документов, ведение баз данных, благоустройство территорий населенных пунктов, а также занимались уборкой горючего мусора на территориях муниципальных образований в течение пожароопасного сезона.

– На граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. Им выплачивается заработная плата за счет средств работодателей, организующих работы, ее размер должен быть не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. Сейчас он составляет 11,2 тысячи рублей, – отметила Елена Егорова.

Дополнительно к заработной плате безработным гражданам выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета.

Замминистра также подчеркнула, что участники мероприятий временной занятости имеют возможность получать доход в период поиска постоянной работы. Работодатели со своей стороны могут выбрать хорошо зарекомендовавшего себя работника на постоянное место.

Заинтересованные в участии в общественных работах могут обратиться в территориальные центры занятости населения по месту жительства, адреса, телефоны которых размещены на сайте министерства: http://irkzan.ru/home/slugbazan/czn.aspx