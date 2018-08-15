Четыре года без «санкционки»

В 2014 году Россия попала под продовольственное эмбарго на ввоз ряда продуктов из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Как санкции отразились на привычном продуктовом наборе россиян и как те адаптировались к номым условиям за четыре года, выяснил исследовательский холдинг Ромир.

Как показал опрос населения,лишь 24% опрошенных ощутили на себе нехватку каких-либо продуктов.

76% респондентов заявили, что отсутствие на прилавках ряда продтоваров из США и стран, присоединивших к санкциям против России, их не волнует.

Однако почти половина опрошенных – 45% – недовольна качеством импортозамещающих продуктов. 55%, однако, всё устраивает.

Доля недовольных ожидаемо оказалась выше среди тех, кто ощутил на себе нехватку продовольственных товаров (68%). При этом 32% из них отметили высокое качество продуктов, заменивших «санкционку».

Продление продовольственного эмбарго поддерживают 55% опрошенных, и 45% выступают против.

«Примечательно, что среди тех, кто заявил о нехватке санкционных продуктов, ответные ограничительные меры всё равно поддержали более трети – 35%, – прокомментировала Валерия Раевская, руководитель практики Ad-hoc исследований холдинга Ромир. – Обратная пропорция – в группе тех, кто никакой нехватки не ощущает. 61% из них поддержали контрсанкции. Однако и в этой категории 39% заявили, что несмотря на то, что у них проблем не возникло, продовольственное эмбарго лучше было бы не продлевать».