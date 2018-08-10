Министерство экономразвития Приангарья собирает предложения для формирования пятилетнего плана развития региона

Министерство экономического развития Иркутской области собирает предложения для формирования пятилетнего Госплана развития региона. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, такое решение было принято на выездном заседании Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Приангарья, которое состоялось в Усолье-Сибирском.

Фото: russia-in-us.com

В рамках заседания состоялся обмен мнениями, выступили главы муниципальных образований, представители общественности, жители. Глава региона сообщил, что социальные и производственные задачи должны быть решены не только на уровне области, но также в районах и городских округах, будут разработаны алгоритмы реализации намеченных планов, привязанные к конкретным территориям. Как отметил мэр Свирска Владимир Орноев, ситуация, когда нужно принять пятилетний план, давно назрела, территориям необходимо планирование будущего.

– Считаю, что Госплан должен включить в себя отдельное направление – улучшение жизни сельского населения, нужно постараться сделать так, чтобы у всех жителей области были равные условия, – сказала глава Зиминского районного муниципального образования Наталья Никитина. – Люди хотят жить в селах, для этого нужны инфраструктура, социальные объекты, программы по чистой воде, доступный интернет.

Евгений Сарсенбаев, предприниматель из Ангарска, задал вопрос о возможностях господдержки малого и среднего бизнеса в регионе.

– В Иркутской области действуют шесть региональных институтов поддержки бизнеса и несколько федеральных представительств. Предприниматели могут рассчитывать на получение льготных займов, начиная от 100 тысяч рублей. Приангарье – тот регион, который может выступать в качестве партнера в проектах. У нас мощный гарантийный фонд. Действует первый в Сибирском федеральном округе Фонд развития промышленности, который мы создали в прошлом году. Он также выдает дешевые займы. Министерство готово получать определенные запросы по бизнес-планам, вопросам развития предпринимательской деятельности. Мы обязательно найдем оптимальные механизмы поддержки. Поставлена задача губернатором – выдать займы по всем 42 муниципальным образованиям на сумму не менее 500 млн рублей, – рассказал министр экономического развития Евгений Орачевский.

Также в ходе общения прозвучали предложения и вопросы, касающиеся ремонта и реконструкции региональных дорог, снижения количества незаконных лесных рубок.

– Мы начали пятилетнее планирование. Участие в этой работе должны принять все, тогда к Госплану будем относится иначе, чем когда кому-то что-то поручают. Каждый из мэров хорошо знает, что нужно сделать в своей территории. Если мы наладим обратную связь, тогда четко и последовательно пойдет работа, – подвел итог заседания губернатор.

В ближайшее время выездной формат Государственного комитета по планированию будет продолжен. Очередное заседание состоится в ближайшее время в поселке Усть-Ордынском.

Предложения для формирования Госплана можно отправлять в министерство экономического развития региона по адресу: 664027, Иркутск, улица Ленина, 1а или на электронный адрес ведомства econom@govirk.ru.

Справка:



В июле глава региона объявил о создании Комитета (Госплан Иркутской области) для выполнения задачи по разработке и реализации Первого Пятилетнего плана развития Приангарья, который планируется ввести в действие с января 2019 года.

