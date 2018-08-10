Сбербанк открыл обновленный офис в городе Усть-Куте

Новый современный офис Сбербанка открылся на этой неделе в городе Усть-Куте. Подразделение, предназначенное для обслуживания как частных клиентов, так и юридических лиц, расположилось в помещении ранее действовавшего филиала банка по ул. Кирова, 21А. Сам офис кардинально изменился - новые интерьеры, удобная навигация, комфортная зона ожидания, оборудована система электронной очереди. Для удобства клиентов в зале по обслуживанию физических лиц работает двадцать четыре операционных окна.

В обновленном банковском офисе можно открыть вклад, оформить карту или кредит, получить другие услуги. Снять наличные с карты, провести платежи и переводы клиенты могут самостоятельно в зоне самообслуживания, оборудованной семью современными устройствами. Кроме того, в филиале можно воспользоваться интернет-киоском с доступом к системе интернет-банка Сбербанк Онлайн.

«В нашем офисе можно получить весь перечень банковских услуг. Ежедневно у нас обслуживаются более 600 клиентов, мы надеемся, что они по достоинству оценят комфорт и удобство нового современного формата обслуживания», - рассказывает руководитель переформатированного офиса Сбербанка по ул. Кирова, 21А Лидия Макаренко.

Режим работы подразделения: понедельник-пятница - с 09.00 до 18.30, суббота – с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной день. Зона самообслуживания доступна клиентам банка в режиме 24/7.

Напомним, что на территории Усть-Кута работает также офис Сбербанка по ул.Речников, 42.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.