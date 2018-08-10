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В России 47% детей проводят летние каникулы дома

10 августа 2018

В опросе Superjob участвовали 1 600 родителей из всех регионов страны. Оказалось, что практически в каждой второй семье дети дошкольного и школьного возраста остаются дома на летние каникулы.

47% российских семей дети на летние каникулы остаются дома. 14% россиян отправляют детей на дачу. В 15% семей дети проводят летние каникулы у родственников в другом городе или деревне. 12% семей выезжают с детьми к морю. 10% отправляют детей в специализированный лагерь в России, 2% – в лагерь за границей.

Удалось ли вам отправить своего ребенка/детей на летних каникулах отдохнуть?

Вариант ответа Количество респ.
Да, к родственникам за город/в другой город/в деревню 15%
Да, съездили всей семьей на море 12%
Да, в специализированный детский лагерь в России 10%
Да, в специализированный детский лагерь за границей 2%
Нет, ребенок/дети проведет каникулы дома 47%
Нет, ребенок/дети проведет каникулы на даче

14%
Место проведения опросов: Россия, все округа
Населенных пунктов: 338
Время проведения: 6 –19 июля 2018 года
Исследуемая совокупность: родители детей дошкольного и школьного возраста
Размер выборки: 1 600 домохозяйств

/ СИА /
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