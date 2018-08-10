В России 47% детей проводят летние каникулы дома

В опросе Superjob участвовали 1 600 родителей из всех регионов страны. Оказалось, что практически в каждой второй семье дети дошкольного и школьного возраста остаются дома на летние каникулы.

47% российских семей дети на летние каникулы остаются дома. 14% россиян отправляют детей на дачу. В 15% семей дети проводят летние каникулы у родственников в другом городе или деревне. 12% семей выезжают с детьми к морю. 10% отправляют детей в специализированный лагерь в России, 2% – в лагерь за границей.

Удалось ли вам отправить своего ребенка/детей на летних каникулах отдохнуть?

Вариант ответа Количество респ. Да, к родственникам за город/в другой город/в деревню 15% Да, съездили всей семьей на море 12% Да, в специализированный детский лагерь в России 10% Да, в специализированный детский лагерь за границей 2% Нет, ребенок/дети проведет каникулы дома 47% Нет, ребенок/дети проведет каникулы на даче 14%

Место проведения опросов: Россия, все округа

Населенных пунктов: 338

Время проведения: 6 –19 июля 2018 года

Исследуемая совокупность: родители детей дошкольного и школьного возраста

Размер выборки: 1 600 домохозяйств