В России 47% детей проводят летние каникулы дома

В опросе Superjob участвовали 1 600 родителей из всех регионов страны. Оказалось, что практически в каждой второй семье дети дошкольного и школьного возраста остаются дома на летние каникулы.
47% российских семей дети на летние каникулы остаются дома. 14% россиян отправляют детей на дачу. В 15% семей дети проводят летние каникулы у родственников в другом городе или деревне. 12% семей выезжают с детьми к морю. 10% отправляют детей в специализированный лагерь в России, 2% – в лагерь за границей.
Удалось ли вам отправить своего ребенка/детей на летних каникулах отдохнуть?
|Вариант ответа
|Количество респ.
|Да, к родственникам за город/в другой город/в деревню
|15%
|Да, съездили всей семьей на море
|12%
|Да, в специализированный детский лагерь в России
|10%
|Да, в специализированный детский лагерь за границей
|2%
|Нет, ребенок/дети проведет каникулы дома
|47%
|Нет, ребенок/дети проведет каникулы на даче
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14%
Место проведения опросов: Россия, все округа
Населенных пунктов: 338
Время проведения: 6 –19 июля 2018 года
Исследуемая совокупность: родители детей дошкольного и школьного возраста
Размер выборки: 1 600 домохозяйств
Населенных пунктов: 338
Время проведения: 6 –19 июля 2018 года
Исследуемая совокупность: родители детей дошкольного и школьного возраста
Размер выборки: 1 600 домохозяйств